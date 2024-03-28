Захарова о встрече в формате Армения — ЕС — США: «Вызывает беспокойство»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Захарова: встреча в формате Армения — ЕС — США вызывает беспокойство

Захарова о встрече в формате Армения — ЕС — США: «Вызывает беспокойство»

Фото: Патрин Александр / ТАСС

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Трехсторонние переговоры пройдут в Брюсселе 5 апреля.

Встреча в формате Армения — ЕС — США, запланированная на 5 апреля, вызывает беспокойство как в России, так и у большинства стран в регионе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что Соединенные Штаты и Евросоюз прямо говорят, что их основная направленность — выступать против России. И на фоне этого недоумение Вашингтона, Брюсселя и Еревана выглядит весьма наигранным.

«Такие встречи вызывают беспокойство у большинства стран региона, потому что нацелены не на достижение мира между Азербайджаном и Арменией, а на дальнейшее внедрение Запада с его крайне деструктивными подходами на Южный Кавказ», — подчеркнула Захарова в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Армению прямо сейчас на глазах всего мира превращают в очередной инструмент реализации планов Запада, что, само собой, не отвечает интересам, прежде всего, армянского народа. Однако Ереван делает вид, что не понимает, о чем речь.

Встреча председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, госсекретаря США Энтони Блинкена и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдет 5 апреля в Брюсселе.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Захарова сказала о планах НАТО открыть второй фронт на Южном Кавказе.

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