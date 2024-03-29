«Задуйте свечи» и без R.I.P: экологичные правила выражения скорби в соцсетях

Существует ли единый свод правил?

Социальные сети стали тем местом, где люди делятся своими переживаниями и чувствами со всеми и по любому поводу. Трагедии также зачастую становятся причиной активных дискуссий, но не все знают, как адекватно и уважительно реагировать на страшные события.

Давняя проблема

В информационном пространстве могут сталкиваться люди с разными точками зрения. В итоге мы можем неожиданно обнаружить, насколько по-разному реагируем на одни и те же события, даже если испытываем схожие чувства.

Для кого-то наши реакции покажутся приемлемыми, а для кого-то — неуместными и даже оскорбительными, однако предугадать иногда это бывает довольно сложно. Более того, абсолютно любая реакция в интернете может стать предметом недовольства окружающих.

В результате возникают обиды и даже конфликты. Тем не менее, несмотря на такие сложности в понимании друг друга, до сих пор не существует единого свода правил о том, как же стоит выражать скорбь в интернете.

Можно ли создать универсальный свод правил

Однако сложность кроется как раз в том, что мы все абсолютно разные. Именно по этой причине такого регламента никогда, скорее всего, и не будет.

Поэтому говорить о том, что чей-то вариант скорби более верный — это будет опрометчиво, так как реакция другого человека точно также имеет право на жизнь, как и ваша.

Но часто мы все забываем об этом и ожидаем от людей увидеть то, что сделали бы сами в такой ситуации. Так, когда мы видим, что картина в нашей голове и в реальности не сходится, мы можем подумать, что человек на самом деле не испытывает тех чувств или даже притворяется.

По этой причине мы можем начать злиться и раздражаться. Однако не стоит делать что-либо дабы угодить кому-то, так как неискренность будет чувствоваться, а ваши реальные эмоции никуда уйдут.

Лучше довериться своим ощущениям и делать то, что кажется вам уместнее в данный момент. Эксперты по психологии и этикету могут помочь вам дать нужное направление вашим мыслям, если у вас есть желание выразить соболезнование или рассказать о собственной утрате.

Что советуют делать эксперты

О том, каким способом лучшего всего выражать соболезнования, 5-tv.ru рассказала эксперт по этикету, протоколу и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотовая.

Специалист объясняет, что, несмотря на разность восприятия у людей, есть общие человеческие правила, которым стоит следовать. Так, никогда не стоит преуменьшать степень горя человека.

Например, говорить, что «все мы там будем». Или, когда уходит в мир иной человек уже пожилого возраста или который долгое время болел, часто говорят, что он «отмучился», но так писать нельзя.

«Вот такие фразы может сказать родственник ушедшего человека, но только не тот человек, который приносит соболезнования. Поэтому такие фразы стоит избегать», — говорит эксперт.

Даже если у вас были конфликты, лучше сказать о человеке что-то хорошее или вовсе промолчать. Более того, когда мы приносим свои соболезнования, стоит, конечно, быть максимально деликатным.

Лучше не говорить в момент сильного горя, что «время лечит», так как в данный момент это звучит не очень обнадеживающе и вызывает раздражение. Кроме того, мы должны понимать, что все по-разному относятся к восприятию жизни после смерти.

Есть люди, которые не придерживаются ни одной религии, поэтому для них будет неуместным слышать фразы по типу: «Господь, упокой его душу». Лучше всего в такой ситуации, заключает эксперт, поставить себя на место человека, который пережил эту трагедию.

Алеев Егор / ТАСС; Личный архив Андрея Зберовского; 5-tv.ru

Доктор культурологии и психолог Андрей Зберовский рекомендует, прежде всего, не делить людей и скорбеть одинаково по всем, кто погиб или пострадал. Кроме того, эксперт подчеркнул важность показать искреннюю заинтересованность.

«Важно показать, что мы относимся именно к погибшим пострадавшим людям, как к самим себе. Показать, что любой из нас мог быть на этом месте, на этом концерте», — говорит он.

Также эксперт отметил, что надо обязательно показать, что мы будем помнить этих людей все время, а не только пару дней траура. Так мы продемонстрируем, что нам действительно не все равно, если у вас, конечно, есть цель это показать.

Тяжелый опыт Натальи Подольской

www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich; 5-tv.ru

Певица Наталья Подольская поделилась своими мыслями с журналистами о том, как она переживала трагедию в «Крокус Сити Холле» и пыталась придумать правильные фразы, чтобы утешить поклонников в сети. Она призналась, что в такие моменты действительно сложно понять, как твои слова могут услышать другие и отметила, что каждый переживает трагедию по-разному.

Она подавлена и говорит, что для всех публичных людей это стало настоящей катастрофой. Знаменитости хотели как-то помочь людям, не думая о каких-либо выгодах. Артистка также отметила, что в такие моменты люди должны объединяться вместе, а не настраиваться друг против друга.

«Важно поддерживать друг друга и не искать подвохов», — указала Подольская.

Бывает, что кто-то скажет что-то неосторожное и не имеет ввиду ничего плохого, однако все готовы чуть ли не заклевать его. Певица считает, что мы не должны быть врагами друг другу в такие сложные времена.

Она также добавила, что стоит быть терпимее и принимать окружающих со всеми достоинствами и недостатками. Эмпатия сейчас, как никогда, очень важна.

При этом певица добавила, что на один отрицательный комментарий всегда приходится 20 положительных, где люди искренне поддерживают друг друга. Это показывает, что добро всегда побеждает.