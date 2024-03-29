«Пусть все будет хорошо»: Арзамасову заподозрили в беременности

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 92 0

У актрисы Елизаветы Арзамасовой заметили округлившийся живот

«Пусть все будет хорошо»: Арзамасову заподозрили в беременности

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Почему фанаты так решили?

Актриса Елизавета Арзамасова, которая всего пару лет назад стала мамой, судя по всему, ждет еще одного малыша. На фото, которое опубликовано изданием 7Дней.ru, любопытные фанаты умудрились разглядеть изменения в фигуре знаменитости.

Недавно у Арзамасовой был день рождения. На кадрах с праздника внимательные пользователи сети рассмотрели округлившийся живот звезды.

Теперь их подозрения только подтверждаются, ведь на последних кадрах наличие аккуратного животика не могут скрыть даже оверсайз свитшот и пальто. Подтверждения или опровержения слухов от самой Арзамасовой пока что не было, однако фанаты уже поздравляют актрису с грядущим пополнением.

«Легкой беременности, Лиза. Пусть все будет хорошо, больше отдыхайте», — поддержали звезду в соцсетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как мама Ильи Авербуха относится к Арзамасовой.

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