Украина, НАТО и не только: Лавров ответил на главные вопросы об обстановке в мире

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Евгения Романова
Евгения Романова 106 0

Лавров в интервью «Известиям» ответил на главные вопросы об обстановке в мире

Украина, НАТО и не только: Лавров ответил на главные вопросы об обстановке в мире

Фото: Щербак Александр / ТАСС

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Министр оценил в том числе международную реакцию на теракт в «Крокусе».

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Известиям» ответил на главные вопросы о текущей обстановке в мире.

Министр в том числе прокомментировал международную реакцию на теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Лавров также рассказал о развитии сотрудничества России с другими государствами в сфере борьбы с терроризмом.

В интервью Лавров дал оценку словам президента Франции Эммануэля Макрона про возможную отправку Вооруженных сил Североатлантического альянса на Украину. Поднимались еще такие темы, как реакция Запада на итоги выборов президента России и предложения Китая о возможности переговоров Москвы и Киева.

Сергей Лавров отдельно коснулся темы создания независимого палестинского государства. Министр также ответил на вопросы о курсе Молдавии на сближение с Европейским союзом и российско-армянских отношениях.

По итогам визита в МИЦ «Известия» министру вручили памятные подарки. Одним из них стал номер газеты «Известия» от 10 марта 2004 года, в котором была размещена статья о назначении Лаврова на пост главы МИД России.

Также газета «Спорт-Экспресс» подарила министру, как футбольному болельщику, первую полосу номера с его фото, заголовком «Великий русский» и самыми яркими цитатами Лаврова, ушедшими в народ.

Интервью Сергея Лаврова «Известиям» будет опубликовано 29 марта в 00:01.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД России предупредил о фейковом видео с отрывком из интервью Лаврова.

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