«Может, не потребуется ничего признавать»: Лавров поспорил о легитимности Зеленского

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 97 0

Лавров поспорил о легитимности Зеленского

Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Глава МИД России порассуждал на тему будущего Украины в условиях жесткого кризиса.

Вопрос о сроках президентства главы киевского режима Владимира Зеленского сейчас не стоит. Сначала нужно дожить до официальных сроков президентской кампании на Украине, а потом делать какие-либо прогнозы. Так глава МИД России Сергей Ларов отреагировал на позицию постпреда РФ при ООН Василия Небензи, который уже говорит о будущем Незалежной.

22 марта Небензя констатировал, что единоличное решение Зеленского не проводить президентскую кампанию на Украине делает его нелегитимным с 21 мая. Постпред России при ООН обратил внимание, что иностранные партнеры обращаются к РФ с просьбой провести переговоры с Украиной по этой теме. Также Василий Небензя подчеркнул, что киевский режим сейчас находится в состоянии перманентной недоговороспособности.

«Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может нам и не потребуется ничего признавать», — сказал Лавров в интервью «Известиям».

Глава российского дипломатического ведомства также добавил, что указ Зеленского, который запрещает и ему самому и другим представителям государства вести переговоры с президентом РФ Путиным, абсолютно абсурден по сути своей. Сергей Лавров отметил, что президент РФ Владимир Путин неоднократно обращал внимание мирового сообщества на важность открытого диалога и мирного урегулирования любых конфкликтов. Видимо, Зеленскому жизни людей совершенно не важны.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте «Известий» 29 марта в 00:01.

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