В освобожденной Авдеевке в ДНР начали восстанавливать храм Архистратига Божия Михаила. Свой вклад вносят представители Народного фронта, участники регионального Молодежного крыла президентского движения и жители города.

Церковь сильно пострадала при обстрелах: выбиты окна и двери, разрушены стены и перекрытия. Однако, по словам представителя Молодежного крыла Народного фронта Сергея Меркулова, общими усилиями восстановить храм возможно. При этом он подчеркивает, что важно сохранить внешний облик церкви.

«Я думаю, мы в ближайшее время, усилиями всей страны этот храм восстановим», — считает Меркулов.

Ремонтники уже обшили все пустоты OSB-плитами и убрали осыпавшуюся штукатурку.

Представители Молодежного крыла Народного фронта посещают разные районы Авдеевки, чтобы встретиться с местными жителями, пострадавшими от агрессии ВСУ, помочь людям, в том числе, самым необходимым — доставить генераторы, бензин, сим-карты, теплую одежду, медикаменты и продукты питания. Благодаря активистам в разных частях города установлены стенды, где размещена важная информация о правилах оформления паспортов РФ, вариантах получении помощи и использовании российских сим-карт.

Об освобождении Авдеевки министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину 17 февраля 2024 года. Киевский режим взял город под свой контроль в июле 2014-го, вытеснив ополчение Донецкой Народной Республики. Авдеевка считалась одним из самых укрепленных форпостов украинских формирований.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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