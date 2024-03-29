Совещание с Путиным по созданию федеральных круглогодичных курортов. Главное

В Кремле говорили о том, как сделать так, чтобы россияне могли отдыхать круглый год. Такую возможность подарят курортные кластеры в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал».

На развитие внутреннего туризма направят более 400 миллиардов рублей — и это только государственные средства, еще будет вкладываться бизнес. Ну а что из этого должно получиться, увидел корреспондент «Известий» Павел Матвеев.

До 2030-го предстоит почти вдвое, до 140 миллионов, увеличить число ежегодных путешествий в целом по стране.

«Хотел бы отдельно остановиться и на программе развития курортов пяти морей и озера Байкал, о которой шла речь также в послании Федеральному собранию. Частью этого большого проекта также станет строительство курортов на озере Байкал в Иркутской области и Республике Бурятия. Еще раз повторю, развитие курортных территорий должно осуществляться при одновременном повышении их транспортной доступности, а также сопровождаться развитием и другой сопутствующей инфраструктуры, включая коммунальную и инженерную», — подчеркнул президент России Владимир Путин.

Проект «Пять морей и озеро Байкал», запущенный по инициативе президента, это новые курорты в девяти регионах. Они смогут обеспечить дополнительно десять миллионов турпоездок в год.

Предусмотрено строительство девяти горнолыжных курортов: в Карачаево-Черкесии, на Камчатке, в Пермском, Краснодарском, Алтайском краях, Челябинской области, Ямало-Ненецком округе. И десяти больших аквапарков — естественно, это потребует и создания инфраструктуры, в первую очередь, транспортной.

«Мы построили и продолжаем строить наши трассы через всю страну, вот с Петербурга до Москвы и дальше, на восток. Конечно, нужно развивать эти трассы таким образом, чтобы как можно больше людей могли воспользоваться ими, чтобы добраться до места посещения, до туристических привлекательных мест по ходу движения транспорта. Имею в виду в целом расширение внутри- и межрегионального, в том числе воздушного сообщения, модернизацию опорной сети автомобильных дорог и внутренних водных путей, строительство новых скоростных железных дорог и автомагистралей», — подчеркнул Путин.

Объем бюджетного финансирования проекта до 2030 года составит более 400 миллиардов рублей. По большому счету это все не только про туризм.

Это программа, которая должна быть выгодна всем: и тем, кто отдыхает, и тем, кто этот отдых обеспечивает. Курорты в Калининградской, Иркутской областях, Бурятии, Дагестане станут частью особых экономических зон.

В Приморском крае льготы обеспечит территория опережающего развития и свободного порта Владивосток. В Запорожской области и Крыму — свободная экономическая зона.

«Напомню, что в послании были озвучены решения по предоставлению регионам дополнительных ресурсов на цели инфраструктурного развития. Во-первых, это дополнительный объем инфраструктурных бюджетных кредитов в 250 миллиардов рублей ежегодно. Кроме того, средства, которые возвращаются в федеральный бюджет от погашения таких кредитов, как мы договаривались, снова должны направляться в регион. Во-вторых, это списание двух третей задолженности субъектов федерации по ранее выданным бюджетным кредитам при условии направления этих сэкономленных средств на инфраструктурное развитие и поддержку инвестиций», — подчеркнул Путин.

Какие красоты у нас в России, инфраструктуру до ума довести — и не нужен нам «берег турецкий». Многие из нас хоть раз произносили или слышали подобную фразу.

И вот вам, пожалуйста, Дагестан, где всегда были теплый, как парное молоко, Каспий, бескрайние золотые пески и — больше ничего. Теперь же комфортные отели вырастают на берегу один за другим.

Или Анапа — песенку «Надену я черную шляпу, поеду я в город Анапу» скоро можно будет исполнять по-новому, ведь это будет новая Анапа, ультрасовременный курорт для всей семьи. Прелесть отдыха на родине россияне уже ощутили.

«В прошлом году жители страны совершили 78 миллионов турпоездок. Внутренних, я имею в виду, турпоездок, это на 21% больше 2022 года. У нас растет инвестиционная активность, бизнес вложил в отрасль более 800 миллиардов рублей по прошлому году, это на треть больше, чем годом ранее», — отметил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Осуществлять проект, по крайней мере в ближайшее время, придется в условиях санкций. Но сомнений в том, что это удастся, у властей нет — наоборот, это шанс для отечественного бизнеса.

«Мы понимаем, что с этим связано, какие ограничения возникают в связи с целым рядом нелегитимных санкций в адрес России, ну и мы видим, там, где государству российскому нужно добиваться успехов, мы делаем это, добиваемся. Здесь то же самое нужно сделать, нужно сделать то же самое. Если что-то сейчас трудно купить, ясно, что все купить невозможно, ясно, что приходится там переплачивать и по сложным логистическим маршрутам что-то доставлять», — отметил Путин.

Мелочей в амбициозном проекте быть не может — президент ясно дал это понять. Уже до конца десятилетия вклад внутреннего туризма в ВВП страны должен вырасти вдвое.

Сложно, но можно: содержанием видеопрезентаций курортов президент, похоже, остался доволен. Осталось построить.