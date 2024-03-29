Лавров заявил, что сфер сотрудничества России и Запада практически не осталось

Россия и Запад прекратили сотрудничество практически во всех сферах, даже в борьбе с терроризмом. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Американцы всячески подчеркивают, что они предупреждали 7 марта. Вслед за ними, кстати, 8 марта такое же предупреждение сделало посольство Великобритании. И тот, и другой случай касался текста на английском языке, адресовали они эти предупреждения своим гражданам, которые находились в Москве, советуя им не посещать массовые мероприятия. Что касается контактов по линии спецслужб, они как правило не афишируются. Но в недавнем интервью Александр Бортников сказал, что такие контакты были, предупреждение поступало, но оно было самого общего характера», — сказал Лавров.

Он отметил, что борьба с терроризмом была той сферой, которая объединяла весь мир. Запад неоднократно заявлял, что в этой отрасли должна вестись совместная работа, несмотря на политические и экономические разногласия, однако реальных подвижек по данному вопросу не произошло.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.

Ранее 5-tv.ru писал, что все участники теракта в «Крокусе» понесут наказание.