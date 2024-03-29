Лавров заявил, что все участники теракта в «Крокусе» понесут наказание

Участники теракта в подмосковном «Крокусе» понесут наказание. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы неоднократно говорили о том, что мы не делаем каких-либо окончательных выводов до тех пор, пока расследование не будет завершено полностью. Следствие еще работает над фактами, вскрываются новые обстоятельства, но исключать очевидные версии мы просто не имеем права», — сказал министр.

Дипломат напомнил, что террористы после преступления пытались сбежать на Украину. А Запад, тем временем, пытается без внятных объяснений убедить Россию в том, что Незалежную подозревать в этом не стоит, подчеркнул Лавров.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.