Штаты развратила покорность, которую они, в частности, почувствовали у стран Европы, констатировал дипломат.

Осенью 2023 года США передали России неофициальный документ, содержащий призыв вернуться к диалогу по стратегической стабильности, однако он был оставлен без ответа из-за того, что наша страна объявлена противником. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«И мы подробно объяснили, в каких обстоятельствах будем готовы возобновить диалог о стратегической стабильности — в обстоятельствах, которые будут обеспечивать уважение друг друга, равноправие и движение в направлении поиска баланса интересов. У американцев все по-другому», — сказал дипломат.

Заводить разговор о стратегическом диалоге «смешно», поскольку России фактически объявлена война, а ВСУ снабжают оружием, из которого наносятся удары по гражданским объектам. Штаты развратила покорность, которую они, в частности, почувствовали у стран Европы, констатировал Лавров.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров поставил Эммануэля Макрона на место после слов о недоговороспособности России.