Собянин: В Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 28 0

Проголосовать можно будет в проекте «Активный гражданин», на тематической выставке в павильоне «Макет Москвы» и на сайте конкурса.

Собянин: В Москве выберут лучший реализованный проект в области строительства

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин https://t.me/mos_sobyanin

В Москве начался прием заявок на конкурс «Лучший реализованный проект в области строительства». В этом году ему исполняется 25 лет. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем Telegram-канале.

«К участию допускаются объекты капитального строительства и реставрации, получившие разрешение на ввод в эксплуатацию или акт приемки работ в 2023 году», — написал мэр Москвы.

Участников будут оценивать в 12 номинациях не только члены городской конкурсной комиссии, но и жители. Они смогут проголосовать за них в проекте «Активный гражданин», на выставке конкурсных проектов в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ, а также на сайте конкурса.

Авторов лучших проектов деловых центров, жилых домов и общественных пространств по традиции наградят накануне Дня строителя, который в этом году будет отмечаться 11 августа.

Заявки на участие в конкурсе принимают до 2 июня включительно.

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