🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 30 марта, для всех знаков зодиака

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 81 0

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 30 марта, у вас есть возможность изменить свою судьбу своим выбором. Не бойтесь ничего, действуйте стремительно.

♈ Овны

Вы можете чувствовать, что каждая мелочь является спусковым крючком в этот момент. Вместо того чтобы пугаться глубины и широты своих эмоций, принесите свет осознания в так называемые темные части, что присутствуют в вашей жизни, Овны. Некоторым из вас, возможно, трудно доверять своей интуиции, и это нормально. Позвольте туману рассеяться, прежде чем принимать какие-либо важные решения.

Космический совет: избегайте ненужных волнений.

Тельцы

Пора начать сеять семена перемен. Не имеет значения, если вы не можете видеть пункт назначения с того места, где вы стоите. Единственное, что имеет значение, это то, что вы продолжаете идти, несмотря на так называемые препятствия на вашем пути. Продолжайте двигаться вперед, Тельцы.

Космический совет: решите старые проблемы.

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Близнецы

Не все сразу встанет на свои места. Полнолуние в Весах дает вам возможность воплотиться в наиболее лучшую версию себя и пойти на больший риск, чем вам приходилось за всю жизнь. Доверяйте своей интуиции в это время, Близнецы.

Космический совет: не спешите, все решится само.

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Раки

Переведите телефон в беззвучный режим, уединитесь от окружающего мира — позвольте себе побыть в спокойствии, чтобы накопить энергию. В последнее время вы работали буквально на износ, поэтому вы и чувствуете себя обессиленными. Устройте себе полноценный отдых, Раки.

Космический совет: помните о старых друзьях.

Львы

Чем больше вы сосредотачиваетесь на внешнем, тем дальше вы отклоняетесь от своего внутреннего ядра. Сфокусируйтесь на себе, прислушайтесь к своему внутреннему голосу и следуйте своим желаниям. Стремление постоянно кому-то угодить — ни к чему хорошему не приведет. Сегодня звезды призывают вас подумать о себе, Львы.

Космический совет: осуществите планы.

Девы

В последнее время вы часто спрашиваете себя: «Соответствуют ли ваши действия высшему и величайшему благу для всех?» Энергии полнолуния пробуждают в вас желание посеять семена перемен, Девы. Если вы думали о том, чтобы изменить свою жизнь, то это знак для вас, чтобы начать делать это именно сейчас!

Космический совет: проявите упорство.

Весы

Что происходит, когда мы делаем шаг назад, расслабляемся и позволяем событиям происходить за нас? Работайте с законом притяжения благополучия сознательно. Энергии полнолуния в вашем знаке принесут с собой множество благословений. Поверьте, у вас скоро будет повод открыть шампанское!

Космический совет: рассчитывайте на собственные силы.

Скорпионы

Энергия полной Луны напоминает вам, что вы не должны никому объяснять свой жизненный выбор. Ваша свобода является большой темой для вас в ближайшие дни. Вы ломаете стереотипы и бросаете вызов самой идее «нормальности».

Космический совет: не расслабляйтесь.

Стрельцы

Спросите себя, подходит ли вам этот устаревший сценарий, в котором вы сейчас живете. Помните, энергия полной Луны побуждает вас отпустить то, что больше не служит вам. Отпустите прошлое, чтобы освободить место для нового в жизни. Верьте в себя, Стрельцы.

Космический совет: проявите настойчивость.

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Козероги

Движение — жизнь. Это будет вашим напоминанием на весь сегодняшний день, Козероги. Возьмите себя в руки, соберитесь с силами и отправьтесь покорять новые вершины. Поддержка со стороны близких вам будет обеспечена. Удача также будет сопутствовать на всем вашем пути.

Космический совет: отпустите напряжение.

Водолеи

В нашей жизни бывают моменты, когда путь к мечте кажется подъемом в гору. Порой бывает так, что усилия, которые мы прилагаем, не помогают нам приблизиться к желаемому месту назначения в желаемый срок. Звезды напоминают, что все идет своим чередом. Продолжайте двигаться к цели, Водолеи.

Космический совет: проявите эмпатию.

Рыбы

Было время, когда вы поддавались страхам. Было время, когда вы позволяли мнению других затуманивать ваши мысли. Но сейчас вы находитесь на том этапе своего пути, когда вы твердо уверены в своих возможностях. И это правильно, Рыбы. Заручитесь поддержкой близких, наполните сегодняшний день положительными эмоциями.

Космический совет: доверьтесь себе.

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