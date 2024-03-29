Польша приостановила участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе

В Польше решили приостановить действие договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий закон подписал президент республики Анджей Дуда, сообщает его канцелярия.

Документ был подписан 28 марта 2024 года, что сняло с Варшавы обязанности выполнять условия договора.

Договор обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в конце 1990 года. Его участниками являлись 22 государства: 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора. Главной задачей ДОВСЕ было достижение баланса в оборонной сфере за счет сокращения военной техники и численности войск.

В 1999-м ДОВСЕ был обновлен из-за ряда государств, которые вступили в НАТО, усилив альянс, из-за чего «военный баланс» в мире вновь был нарушен. Обновленный вариант документа подписали около 30 стран.

Россия официально покинула ДОВСЕ в 2023 году, также о приостановке участия в договоре объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО. Молдавия приостановила участие в марте этого года.

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