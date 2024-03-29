Польша приостановила участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 41 0

Что означает такое решение?

Польша приостановила участие в договоре об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Reuters / Kacper Pempel

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

В Польше решили приостановить действие договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Соответствующий закон подписал президент республики Анджей Дуда, сообщает его канцелярия.

Документ был подписан 28 марта 2024 года, что сняло с Варшавы обязанности выполнять условия договора.

Договор обычных вооруженных силах в Европе вступил в силу в конце 1990 года. Его участниками являлись 22 государства: 16 стран НАТО и шесть стран Организации Варшавского договора. Главной задачей ДОВСЕ было достижение баланса в оборонной сфере за счет сокращения военной техники и численности войск.

В 1999-м ДОВСЕ был обновлен из-за ряда государств, которые вступили в НАТО, усилив альянс, из-за чего «военный баланс» в мире вновь был нарушен. Обновленный вариант документа подписали около 30 стран.

Россия официально покинула ДОВСЕ в 2023 году, также о приостановке участия в договоре объявили Канада, Великобритания, США и другие страны НАТО. Молдавия приостановила участие в марте этого года.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что в МИД Польши рассказали о роли США в подрывах «Северных потоков».

+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

19:02
Каждая секунда дорога: как служебные собаки искали людей в разрушенном «Крокусе»
18:55
Совещание «Развитие Северного морского пути»: главные итоги
18:41
В Нидерладнах назвали настоящего заказчика теракта в «Крокусе»
18:25
«Негативные новости»: криптобиржа Beribit прокомментировала обыски в своем офисе в Москве
18:16
Вкусно и грустно: какие продукты вредят кожи лица
18:09
Как замариновать шашлык? ТОП-6 рецептов

Сейчас читают

Буйный, ведет себя неадекватно: что известно о девятом фигуранте дела о теракте в «Крокусе»
Извращенная пиар-кампания: кто и зачем поддерживает «голые» выходы жены Канье Уэста
Захарова: Британия впервые за шесть лет ответила России на запрос по Скрипалям
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок