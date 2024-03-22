Знали, но не помешали: в МИД Польши рассказали о роли США в подрывах «Северных потоков»
Сикорский: США заранее знали о подрывах «Северных потоков», но не помешали
Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru
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Польский министр иностранных дел считает, что Вашингтон только благодарен исполнителям диверсий.
Глава МИД Польши косвенно подтвердил, что Вашингтон заранее знал о диверсиях на «Северном потоке», но ничего предпринял. Об этом Радослав Сикорский рассказал в интервью местному изданию.
«Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован. А американская сторона заранее знала об этом и не препятствовала. Похоже, даже была благодарна», — прокомментировал Сикорский.
Сикорский также рассказал, что предложение Украине вступить в НАТО равносильно приглашению странам альянса вступить в войну с Россией. Глава польской дипломатии сомневается, что общественность в большинстве европейских стран готова к этому.
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
Ранее 5-tv.ru писал, что оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков в Лондоне.
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