Знали, но не помешали: в МИД Польши рассказали о роли США в подрывах «Северных потоков»

Польский министр иностранных дел считает, что Вашингтон только благодарен исполнителям диверсий.

Глава МИД Польши косвенно подтвердил, что Вашингтон заранее знал о диверсиях на «Северном потоке», но ничего предпринял. Об этом Радослав Сикорский рассказал в интервью местному изданию.

«Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован. А американская сторона заранее знала об этом и не препятствовала. Похоже, даже была благодарна», — прокомментировал Сикорский.

Сикорский также рассказал, что предложение Украине вступить в НАТО равносильно приглашению странам альянса вступить в войну с Россией. Глава польской дипломатии сомневается, что общественность в большинстве европейских стран готова к этому.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков в Лондоне.