Знали, но не помешали: в МИД Польши рассказали о роли США в подрывах «Северных потоков»

Эфирная новость 57 0

Сикорский: США заранее знали о подрывах «Северных потоков», но не помешали

Фото, видео: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Северный поток

Польский министр иностранных дел считает, что Вашингтон только благодарен исполнителям диверсий.

Глава МИД Польши косвенно подтвердил, что Вашингтон заранее знал о диверсиях на «Северном потоке», но ничего предпринял. Об этом Радослав Сикорский рассказал в интервью местному изданию.

«Если верить прессе, это сделал кто-то, кто был в этом заинтересован. А американская сторона заранее знала об этом и не препятствовала. Похоже, даже была благодарна», — прокомментировал Сикорский.

Сикорский также рассказал, что предложение Украине вступить в НАТО равносильно приглашению странам альянса вступить в войну с Россией. Глава польской дипломатии сомневается, что общественность в большинстве европейских стран готова к этому.

«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции. Сейсмоцентром были зафиксированы два подземных толчка в районе происшествия. Спецслужбами Швеции на месте ЧП была обнаружена взрывчатка.

В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.

Ранее 5-tv.ru писал, что оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков в Лондоне.

Тема:
Северный поток
12 мар
Оператор «Северных потоков» подал в суд на страховщиков в Лондоне
11 мар
«Ясно с самого начала»: во Франции назвали виновных в подрыве «Северных потоков»
5 мар
«Мозаика сложилась»: Нарышкин назвал виновных в подрыве «Северных потоков»
2 мар
Небензя: тему «Северных потоков» не получится «замылить»
26 февр
Германия выразила готовность продолжать расследование терактов на «Северных потоках»
26 февр
Нет оснований? Дания остановила расследование теракта на «Северных потоках»
19 февр
Немецкие чиновники случайно раскрыли гостайну о подлодках НАТО у «Северных потоков»
18 февр
«Вентиль открутите»: Путин напомнил о сохранившейся нитке «Северного потока»
11 февр
Неудобная правда: какие тайны Запад пытается утопить после взрывов на «Северных потоках»
9 февр
«Одна труба жива»: Путин указал на готовность России поставлять газ в Европу
+5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

19:40
Российские РВСН выведут полки ПГРК «Ярс» на полевые позиции
19:29
Стилиста Карину Нигай застали за страстными поцелуями с новым бойфрендом
19:18
«Мы понимаем»: на Украине подтвердили призывы США прекратить удары по российским НПЗ
19:07
В Пентагоне заявили, что ВСУ вынуждены отступить по нескольким направлениям
18:56
«Не берегла»: жена Дмитрия Тарасова попала в больницу вместе с ребенком
18:47
Мэр Харькова сообщил об отсутствии электричества во всем городе

Сейчас читают

Елене Блиновской предъявлено обвинение в окончательной редакции
Внимание каждому: SHAMAN пригласил детей из детского дома на свой концерт
Оперная певица порвала зал на концерте SHAMAN в Петербурге
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок