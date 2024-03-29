Зеленский назначил Данилова на новую должность после отставки из СНБО
Зеленский назначил Данилова послом Украины в Молдавии
Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС
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Он будет работать в Молдавии.
Экс-секретарь украинского СНБО Алексей Данилов назначен на должность посла страны в Молдавии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
«Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину. Для нас Молдова — очень весомое государство», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru писал, что оскорбление в адрес китайского дипломата — не основная причина отставки Данилова с поста секретаря СНБО. Политолог Александр Дудчак считает, что «спусковым крючком» могло стать желание Зеленского укрепить само ведомство.
К тому же, новый секретарь СНБО Александр Литвиненко имеет богатый управленческий опыт, в то время как Данилов с образованием ветеринара в руководительских навыках на несколько «голов» ниже. Что касается кандидатуры нового «ставленника», то в его биографии есть очень любопытные детали.
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