Зеленский назначил Данилова на новую должность после отставки из СНБО

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин Срочная новость 19 0

Зеленский назначил Данилова послом Украины в Молдавии

Зеленский назначил Данилова на новую должность после отставки из СНБО

Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС

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Он будет работать в Молдавии.

Экс-секретарь украинского СНБО Алексей Данилов назначен на должность посла страны в Молдавии. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

«Он говорил мне именно о таком видении своей дальнейшей работы на Украину. Для нас Молдова — очень весомое государство», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что оскорбление в адрес китайского дипломата — не основная причина отставки Данилова с поста секретаря СНБО. Политолог Александр Дудчак считает, что «спусковым крючком» могло стать желание Зеленского укрепить само ведомство.

К тому же, новый секретарь СНБО Александр Литвиненко имеет богатый управленческий опыт, в то время как Данилов с образованием ветеринара в руководительских навыках на несколько «голов» ниже. Что касается кандидатуры нового «ставленника», то в его биографии есть очень любопытные детали.

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