«Бабкина дочка»: Гоген Солнцев рассекретил личность матери своего ребенка

Даже зная непредсказуемый характер эксцентричного шоумена, поклонники были в шоке.

Звезда скандальных телешоу Гоген Солнцев рассекретил личность матери своего новорожденного сына. В личном блоге артист показал фото всей семьи — домашнее, скорее даже бытовое, уютное. На нем все трое на кухне, у стола, женщина держит на руках младенца, отец нежно касается его ушка.

«Кормим нашего маленького ангела», — написал Гоген.

Вот только не умиление стало реакцией, а откровенный шок. Поклонники не поверили глазам, узнав, кто родил Солнцеву ребенка.

В конце января 43-летний шоумен неожиданно поделился радостью — он стал папой. Он опубликовал фото с крошечной детской ручкой, на его безымянном пальце было заметно обручальное кольцо.

Кто-то поздравлял, кто-то не верил, зная, что вся жизнь звезды — одно большое представление. Всех объединил лишь вопрос кто мама.

Оказалось, это дочь его бывшей жены Екатерины Терешкович Полина. Свадьбу влюбленные сыграли вскоре после развода Солнцева с пенсионеркой.

Отношения в этом треугольнике были весьма увлекательными для публики. Сначала брак с пожилой дамой, полный разборок и своеобразных проявлений чувств — драки, вытрезвители и рехабы для Екатерины, потом развод.

И вишенкой на торте новая свадьба. Затем новые скандалы. Полина, у которой есть дети от прошлых отношений, жаловалась, что Солнцев исчез, проиграв перед этим все их деньги. Мама — Терешкович — даже якобы злорадствовала, но, судя по всему, мир в семье восстановлен.

«Катюха будет лучшей бабушкой»;

«Катька хотела ребенка, а получила внука»;

«Это бабкина дочка, получается. Полина. Родила от него? Молодцы»;

«Ребенок с нуля лет в реалити-шоу попал», — пишут фолловеры Гогена.

Примечательно, что Солнцев с Терешкович действительно хотели стать родителями. Но даме было почти 70 лет, родить она не могла.

И они просили Полину помочь исполнить их мечту и выносить ребенка. Выходит, исполнила, хоть и в немного других обстоятельствах.

Ранее, писал 5-tv.ru, тетя Гогена Солнцева раскрыла подробности появления на свет его сына.