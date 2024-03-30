Шойгу призвал нарастить темпы работы на предприятии ОПК на Алтае

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Алина Крылова
Алина Крылова 36 0

Глава Минобороны РФ нанес официальный визит на стратегически важный объект по производству вооружения.

Фото, видео: Харичков Дмитрий / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Министр обороны России Сергей Шойгу призвал нарастить мощности на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Алтайском крае. С соответствующим официальным визитом он прибыл на одно из ключевых предприятий, обеспечивающих вооружением ВС РФ.

В ходе планового осмотра Шойгу пообщался с работниками объекта инфраструктуры, проинспектировал состояние техники, а заодно в составе официальной делегации принял участие в экскурсии. Отдельно министр обороны отметил, что на предприятии наравне с мужчинами успешно трудятся и женщины.

Руководитель одного из предприятий доложил Шойгу, что с 2022 года завод нарастил объем выпускаемой продукции почти в четыре раза. Он также подчеркнул, что завод является самым большим в регионе, при этом продолжает наращивать темпы. В условиях рекордных показателей Шойгу призвал нарастить темпы производства, и, «если будет нужно», «пахать в три смены».

Всего только за последнее время на предприятии было установлено 300 новых станков. Сотрудники работают в поте лица без выходных и праздников на благо страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шойгу назвал глупостью мнение о необходимости мобилизации для буферной зоны.

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