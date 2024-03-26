Шойгу назвал глупостью мнение о необходимости мобилизации для буферной зоны

Россия не нуждается в дополнительной мобилизации на фоне создания буферной зоны. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, слова которого приводит агентство ТАСС.

«Это глупость», — сказал глава Минобороны.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что власти рассмотрят вопрос о создании на территории Украины санитарной зоны, из которой неонацисты не смогут атаковать российские регионы. Президент допустил такой сценарий в случае учащения ударов со стороны ВСУ.

Таким образом, отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, все средства, которые враг может использовать для нанесения ударов по России, останутся «за пределами зоны досягаемости».

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ДНР и ЛНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ruy сообщал, что Вооруженные силы Украины обстреляли село Головчино Белгородской области, под атаку попало здание пожарно-спасательной части № 43.