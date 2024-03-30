Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на востоке Москвы

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 24 0

Для удобства жителей рядом с новостройками создается социальная инфраструктура

Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на востоке Москвы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Порядка 18,6 тысячи жителей Восточного административного округа столицы получили новые квартиры по программе реновации. С начала года правообладателями современного жилья на востоке города стали более двух тысяч человек. Об этом в субботу, 30 марта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для удобства жителей рядом с новостройками создается социальная инфраструктура. Например, в районе Метрогородок появятся два детских сада и школа, в Богородском — пожарное депо, в Гольянове и Измайлове — два образовательных комплекса. В районах Соколиная Гора и Северное Измайлово построят две школы.

«Всего в ВАО со старта программы построили 40 зданий, 36 из которых передали под заселение. Возводим еще 44, в проектировании — 52. Чтобы жителям было удобно, рядом развиваем и социальную инфраструктуру», — отметил Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Более 1,5 миллиона квадратных метров жилья введут в эксплуатацию в столице в 2024 году в рамках реновации. Кроме того, в программу включат более 170 тысяч жителей Москвы в ближайшие три года.

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