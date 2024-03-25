Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и районе аэропорта Жуляны

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Евгения Романова
Евгения Романова 401 0

Кличко: взрывы прогремели в Киеве

Украинские СМИ заявили о взрывах в Киеве и районе аэропорта Жуляны

Фото: www.globallookpress.com / Handout

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Тема:
Спецоперация

В столице Украины объявлена воздушная тревога.

В украинской столице Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Виталий Кличко.

«Взрывы в столице. Срочно в укрытие!» — написал он.

По данным украинского телеканала «Общественное», в Киеве и Киевской области объявлена воздушная тревога.

В то же время ТАСС со ссылкой на очевидцев сообщает о нескольких взрывах в центре и на юго-западе города. Также передается о столбе дыма в районе аэропорта Жуляны.

При этом Минобороны России не сообщало об ударах.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

После того как ВСУ ударили по центру Белгорода перед Новым годом, глава государства заявил, что Россия будет наращивать удары по военным объектам Киева. В результате того обстрела, по последним данным, погибли 25 мирных жителей, еще свыше 100 человек пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Харькове.

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