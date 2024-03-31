Запад откровенно торопится: Сергей Лавров раскрыл главную интригу вокруг Зеленского

Что произойдет 21 мая в Незалежной?

Есть и еще ряд странностей в том, как Запад отреагировал на теракт в Москве и на «украинский след». Но странностей, которые не заметны не специалистам. Например, предложение Интерпола участвовать в расследовании теракта, причем уже на следующее утро после нападения.

Необычность тут в том, что Интерпол работает, в принципе, по запросу, то есть, в эту организацию обращается страна, а структура реагируют. А тут — сами, чего никогда не делали. На эту странность сразу же обратили внимание в российском МИДе.

«Ни в случае с „Северными потоками“, ни в терактах, которые были на территории России в начале 2000-х — никогда Интерпол такой ретивости не проявлял. А тут вдруг буквально через несколько часов после того, как американцы и европейцы заявили, что Украина не при чем, Интерпол предложил свои услуги. В общем-то, мы сами справимся», — сообщил министр иностранных дел.

Эксклюзивное интервью Сергей Лавров дал «Известиям» в четверг. Мы долго беседовали не только о теракте, конечно, но о всем комплексе проблем, с которыми столкнулась российская дипломатия. Сергей Лавров констатировал, что Европа потеряла свою политическую самостоятельность.

Мы безусловно спрашивали о возможности мирных переговоров, которыми рано или поздно закончится текущая ситуация. Но все острее вопрос, а с кем договариваться? У Зеленского заканчивается отмеренный законом президентский срок.

Выступая в ООН, наш постпред Василий Небензя заявил, что единоличное решение украинского лидера не проводить президентскую кампанию делает его нелегитимным с 21 мая. То есть, получается, с 21 мая как его будем рассматривать?

«Насчет указа Зеленского, запрещающего ему вести переговоры с правительством Путина, Владимир Владимирович не раз высказывался, когда он описывал нашу готовность вступить в серьезные переговоры. Он сказал западным покровителям Зеленского: пусть он сначала отменит свой декрет. Эта тема уже фигурировала. Что касается 20 мая (последний день президентского срока Зеленского по конституции Украины), что будет 21 мая — давайте доживем до этого. Может, нам и не потребуется ничего признавать», — сообщил глава МИД РФ.

Интрига, согласитесь. На разрешение которой осталось уже менее двух месяцев. И на Западе откровенно торопятся.

Дело не только в Киеве, в июне грядут выборы в Европарламент и произойдет перезагрузка всего аппарата управления ЕС. Отсюда это «весеннее обострение». Взять, например того же Макрона, об инициативе которого послать войска на Украину мы тоже не могли не спросить министра.

«Мне больше кажется, что французская активность призвана исключительно делать пиар президенту в ситуации, когда у него очень неважные дела дома и нужно создать какой-то отвлекающий маневр в виде призывов добивать Россию», — ответил Лавров.

Полную версию интервью с Сергеем Лавровым вы можете посмотреть или почитать на сайте Известий.