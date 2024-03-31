«Им будут не рады»: мэр Парижа сделала резкое заявление о россиянах на Олимпиаде

При этом градоначальник столицы Франции заявила, что украинских спортсменов в городе встретят с распростертыми объятиями.

Российским и белорусским спортсменам ну будут рады на летних Олимпийских играх в Париже. Такое заявление сделала мэр города Анн Идальго.

«Я хочу сказать российским и белорусским атлетам, что им не будут рады в Париже. Вместе с тем, хочу сказать спортсменам с Украины, что их мы будем поддерживать изо всех сил», — цитирует ее издание Le Monde.

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян на Игры в Париже в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

Так, россиян не допустят к участию в параде спортсменов на церемонии открытия. Кроме того, их награды не будут отображаться в медальной таблице.

Путин поручил сформировать предложения по участию спортсменов РФ в Играх-2024

Олимпийские игры в Париже пройдут с 24 июля по 11 августа. Церемония открытия состоится 26 июля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему российские лучники отказались от участия в Олимпиаде.