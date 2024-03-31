В Подмосковье горит рыбный цех

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 26 0

Огонь распространился на площади 900 квадратных метров.

В Подмосковье горит рыбный цех

Фото: www.globallookpress.com / Mag. Philip Bildstein

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В деревне Брехово в Подмосковье горит рыбный цех. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что самостоятельно эвакуировались из полыхающего помещения три человека.

О пострадавших сведений нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее, писал 5-tv.ru, МЧС опубликовало кадры завершения спасательных работ в «Крокусе».

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