В деревне Брехово в Подмосковье горит рыбный цех. Огонь распространился на площади 900 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Отмечается, что самостоятельно эвакуировались из полыхающего помещения три человека.

О пострадавших сведений нет. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Ранее, писал 5-tv.ru, МЧС опубликовало кадры завершения спасательных работ в «Крокусе».