МЧС опубликовало кадры завершения спасательных работ в «Крокусе»

Кадры завершения аварийно-спасательных работ на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» опубликовало МЧС.

На кадрах видно, что зрительный зал в результате устроенного террористами пожара выгорел полностью, от него остались лишь обугленные конструкции.

«Специалисты ведомства полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники. Всего спасателями МЧС России было разобрано и вывезено более 900 кубометров обрушившихся конструкций», — сообщил первый замначальника ГУ МЧС России по Московской области Александр Перегуда.

Он отметил, что работы проводились с помощью робототехнических комплексов и кинологов отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Всего в аварийно-спасательной операции участвовали свыше одной тысячи специалистов и более 300 единиц техники.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, составляет 139 человек.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО до 22 мая.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле», которая, вероятно, будет направлена на продвижение определенной версии.