В штате Оклахома баржа врезалась в мост через реку Арканзас

В американском штате Оклахома баржа врезалась в мост через реку Арканзас. Как сообщила местная патрульная служба полиции в соцсетях, в результате случившегося временно перекрыто шоссе.

US-59 south of Sallisaw at the Kerr Reservoir is completely shut down at this time due to a barge that has struck the bridge. Troopers are diverting traffic away from the area. The bridge is going to be shut down until inspections of the bridge can be made. pic.twitter.com/IONAbvGOEk