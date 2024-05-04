В Госдуме напомнили об увеличении военных пенсий с октября

Сколько будет получать эта категория граждан?

Уже с осени военные пенсионеры начнут получать пенсию выше на 4,5%. Об этом заявила член комитета Госдумы РФ по труду Светлана Бессараб.

«В этом году пройдет еще увеличение военных пенсий с 1 октября. Предварительно, процент увеличения составит 4,5%. Сегодня средняя военная пенсия составляет более 41 тысячи рублей», — сказала депутат в беседе с РИА Новости.

Сейчас же военные пенсионеры в среднем получают 41 тысячу рублей. В последний раз ее увеличивали 1 октября прошлого года.

К слову, с 1 мая пенсии проиндексировали двум категориям населения: россиянам, которые отпраздновали 80-летний юбилей в апреле, и тем, кто получил статус инвалида I группы. Им будет начислена единоразовая повышенная фиксированная выплата в размере 100% от текущей суммы пенсии — 8134 рублей и 88 копеек.

Кроме того, надбавка к пенсии в последний весенний месяц положена летчикам — 8980,93 рублей, и шахтерам — 7840,51 рублей. Размер надбавки корректируется четыре раза в год — в начале февраля, мая, августа и ноября.

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