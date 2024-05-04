Силы ПВО уничтожили четыре американские ракеты ATACMS над Крымом
ВСУ в очередной раз пытались атаковать объекты на территории РФ.
Фото: Гынгазов Николай / ТАСС
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Минувшей ночью российские силы противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили очередную атаку киевского режима. Были ликвидированы четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS американского производства над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением американских оперативно-тактических ракет ATACMS по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — гласит сообщение ведомства.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что силы ПВО сбили беспилотник в небе над Крымом.
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