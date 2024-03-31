Утеря или кража? В армии Британии заявили о пропаже пулеметов и винтовок

Также есть подозрения в утечке конфиденциальных данных.

Вооруженные силы Великобритании потеряли десятки единиц оружия, включая пулеметы, штурмовые винтовки и ракетные установки. Об этом сообщает The Telegraph.

«В общей сложности с 2018 года с военных баз было утеряно или украдено не менее 30 единиц оружия», — перечисляет издание.

В том числе пропали деактивированная российская ракетная установка, до восьми винтовок SA-80 и несколько пистолетов Glock. Также в статье говорится о двух пулеметах общего назначения, один из них был потерян ВМФ Британии в море.

Кроме того, из Минобороны страны пропало не менее 1,4 тысячи ноутбуков и порядка 300 USB-накопителей, на которых могли храниться конфиденциальные данные.

Военная полиция начала расследование по данному делу, но ни одна из утерянных единиц оружия не была найдена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что слив разговора четырех высокопоставленных офицеров бундесвера показал поражение канцлера Германии Олафа Шольца. Речь идет об обсуждениях возможных ударов по Крымскому мосту немецкими дальнобойными ракетами Taurus с французского истребителя Dassault Rafale.