Ушла из жизни экс-тренер Ильи Авербуха и Камилы Валиевой

Последние годы 74-летняя Наталья Дубинская боролась с тяжелым заболеванием.

Заслуженный тренер России Наталья Дубинская скончалась вечером 30 марта. Об этом сообщил в личном блоге ее сын Денис Самохин. Он сообщил, что на протяжении последних четырех лет она боролась с боковым амиотрофическим склерозом.

«Четыре года она боролась со страшной неизлечимой болезнью БАС, которая забрала у нее все. Силу, энергию, любимую работу, возможность двигаться и дышать», — написал Денис.

Она подготавливала знаменитых спортсменов Илью Авербуха, Камилу Валиеву, Ирину Лобачеву и других фигуристов. Сама она стала чемпионкой одиночного катания в 1963 году, а уже в 1964-м — заняла второе место на первенстве среди юниоров.

Она окончила Малаховский филиал Смоленского государственного института физкультуры и ГИТИС.

В связи со смертью заслуженного тренера соболезнования также выразили представители Федерации фигурного катания на коньках России.

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