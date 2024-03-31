Глава ГУР Буданов* высказался о деятельности боевиков РДК**
Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия боевиков РДК
Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld
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Запрещенная в России группировка воюет на стороне ВСУ.
Действия членов так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК)** выгодны Киеву. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире украинского телеканала.
«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал он.
При этом Буданов признал, что группировки, подобные РДК, способны действовать лишь в приграничных зонах и «не могут с оружием дойти до Москвы».
Президент РФ Владимир Путин ранее сравнил РДК с армией генерала Андрея Власова, которая в годы Великой Отечественной войны воевала против своей родины. При этом, по словам Путина, «чем они закончили, хорошо известно».
Президент подчеркнул, что предатели будут наказаны без срока давности и вне зависимости от их местонахождения. Всего, по словам главы государства, существует четыре такие группировки общей численностью около 2,5 тысячи человек.
Боевики РДК ранее в этот день заявили о сотрудничестве с Польским добровольческим корпусом (ПДК). Публикация в Telegram-канале группировки сопровождается видеозаписью, на которой присутствуют люди в камуфляже с оружием в руках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ при поддержке спецназа Росгвардии задержали в Москве семерых сторонников РДК.
* — внесен в список экстремистов и террористов в РФ.
** — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
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