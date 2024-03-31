Глава ГУР Буданов* высказался о деятельности боевиков РДК**

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 36 0

Глава ГУР Украины Буданов заявил, что Киеву очень выгодны действия боевиков РДК

Глава ГУР Буданов* высказался о деятельности боевиков РДК**

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Запрещенная в России группировка воюет на стороне ВСУ.

Действия членов так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК)** выгодны Киеву. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире украинского телеканала.

«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал он.

При этом Буданов признал, что группировки, подобные РДК, способны действовать лишь в приграничных зонах и «не могут с оружием дойти до Москвы».

Президент РФ Владимир Путин ранее сравнил РДК с армией генерала Андрея Власова, которая в годы Великой Отечественной войны воевала против своей родины. При этом, по словам Путина, «чем они закончили, хорошо известно».

Президент подчеркнул, что предатели будут наказаны без срока давности и вне зависимости от их местонахождения. Всего, по словам главы государства, существует четыре такие группировки общей численностью около 2,5 тысячи человек.

Боевики РДК ранее в этот день заявили о сотрудничестве с Польским добровольческим корпусом (ПДК). Публикация в Telegram-канале группировки сопровождается видеозаписью, на которой присутствуют люди в камуфляже с оружием в руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ при поддержке спецназа Росгвардии задержали в Москве семерых сторонников РДК.

* — внесен в список экстремистов и террористов в РФ.

** — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:59
«Шансы очень велики»: кто сменит Эрдогана на посту президента Турции
16:43
Есть определенные правила: что категорически нельзя делать на кладбище
16:27
Глава ГУР Буданов* высказался о деятельности боевиков РДК**
16:11
Покойся с миром: Филипп Киркоров пришел на могилу к дорогой ему женщине
15:55
Три самолета Су-25 ВСУ уничтожены на аэродроме Вознесенск под Николаевом
15:47
Битва за Часов Яр и Работинский выступ: итоги СВО за неделю

Сейчас читают

«От этого страдает моя девушка»: AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей
Задача — снизить уровень тревоги: как разговаривать с детьми о терактах
Они за это ответят: десятые сутки с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Главное
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок