Глава ГУР Буданов* высказался о деятельности боевиков РДК**

Запрещенная в России группировка воюет на стороне ВСУ.

Действия членов так называемого «Русского добровольческого корпуса» (РДК)** выгодны Киеву. Об этом заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов* в эфире украинского телеканала.

«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал он.

При этом Буданов признал, что группировки, подобные РДК, способны действовать лишь в приграничных зонах и «не могут с оружием дойти до Москвы».

Президент РФ Владимир Путин ранее сравнил РДК с армией генерала Андрея Власова, которая в годы Великой Отечественной войны воевала против своей родины. При этом, по словам Путина, «чем они закончили, хорошо известно».

Президент подчеркнул, что предатели будут наказаны без срока давности и вне зависимости от их местонахождения. Всего, по словам главы государства, существует четыре такие группировки общей численностью около 2,5 тысячи человек.

Боевики РДК ранее в этот день заявили о сотрудничестве с Польским добровольческим корпусом (ПДК). Публикация в Telegram-канале группировки сопровождается видеозаписью, на которой присутствуют люди в камуфляже с оружием в руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ при поддержке спецназа Росгвардии задержали в Москве семерых сторонников РДК.

* — внесен в список экстремистов и террористов в РФ.

** — организация признана террористической и запрещена на территории РФ.