Немецкие журналисты объяснили приостановку производства ракет Taurus

|
Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 36 0

Spiegel: ракеты Taurus не выпускают из-за отсутствия заказов

Немецкие журналисты объяснили приостановку производства ракет Taurus

Фото: www.globallookpress.com / Matthias Balk

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

ФРГ больше не отправляет эти ракеты на Украину.

Немецкая компания по производству и разработке ракетных систем MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus. Об этом заявил глава компании Томас Готтшильд, сообщает немецкое издание Spiegel.

Для производства ракет большой дальности Taurus, которые предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей, необходимы государственные заказы. А их давно не поступало. Закон запрещает выпускать эти ракеты без заказа государства.

«Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства», — отмечает Готтшильд.

Глава MBDA также отметил, что компании достаточно того, чтобы поддерживать цепочки поставок, испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность сотрудников. Тогда в такой чрезвычайной ситуации, как сейчас, компания сможет очень быстро нарастить производство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шольц побоялся отправлять Taurus на Украину.

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:35
Трагедия в королевской семье: как онкобольные Миддлтон и Карл III отмечают Пасху
18:19
Песков рассказал о работе Путина после теракта в «Крокусе»
18:12
Женщина погибла при обстреле ВСУ села в Белгородской области
18:03
«Посмотри на себя»: Мари Краймбрери обрушилась с критикой на россиян
17:47
В Харькове ввели почасовое отключение света
17:31
Немецкие журналисты объяснили приостановку производства ракет Taurus

Сейчас читают

Есть определенные правила: что категорически нельзя делать на кладбище
«От этого страдает моя девушка»: AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей
Они за это ответят: десятые сутки с момента теракта в «Крокус Сити Холле». Главное
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок