ФРГ больше не отправляет эти ракеты на Украину.

Немецкая компания по производству и разработке ракетных систем MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus. Об этом заявил глава компании Томас Готтшильд, сообщает немецкое издание Spiegel.

Для производства ракет большой дальности Taurus, которые предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных целей, необходимы государственные заказы. А их давно не поступало. Закон запрещает выпускать эти ракеты без заказа государства.

«Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства», — отмечает Готтшильд.

Глава MBDA также отметил, что компании достаточно того, чтобы поддерживать цепочки поставок, испытательное оборудование на современном уровне и поддерживать компетентность сотрудников. Тогда в такой чрезвычайной ситуации, как сейчас, компания сможет очень быстро нарастить производство.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Шольц побоялся отправлять Taurus на Украину.