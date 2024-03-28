«Не допустить войны России и НАТО»: Шольц побоялся отправлять Taurus на Украину

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Шольц снова подтвердил, что Германия не отправит ракеты Taurus на Украину

Фото, видео: ABACA / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Немецких солдат в зоне спецоперации также не будет, заверил он.

Германия не отправит на Украину ракеты Taurus и своих солдат. Об этом в очередной раз заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, на этот раз в интервью одной из немецких газет. Также он подчеркнул, что перед каждой новой поставкой оружия Киеву Бундесвер тщательно оценивает риски.

«Я должен взять на себя ответственность в вопросах войны и мира, а также безопасности в Европе. Помимо решительной поддержки Украины, для меня остается важным одно: мы сделаем все возможное, чтобы не допустить эскалации войны, то есть войны между Россией и НАТО», —прокомментировал Шольц.

Тем не менее, совсем безоружным Киев немцы не оставят. ФРГ в ближайшее время собирается передать Украине десять тысяч артиллерийских снарядов из собственных запасов. Однако, по подсчетам экспертов, ВСУ этого хватит на пару дней.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шольц высказался о переговорах по конфликту на Украине.

Тема:
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