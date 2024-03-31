Чемпион РФ по скейт-кроссу Роман Богрец погиб на соревнованиях в Петербурге

Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец скончался в результате тяжелых травм, полученных на соревнованиях в Петербурге 30 марта. О трагедии сообщается на сайте Федерации роллер-спорта России. Кадрами ужасного момента делится 5-tv.ru.

«К большому несчастью, 30 марта на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге Роман получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью», —говорится в сообщении.

Отмечается, что к своим 36 годам Богрец воспитал большое количество талантливых спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса, а также сам много тренировался и участвовал в соревнованиях. При этом выступления спортсмена были всегда быстрыми, эффектными и легкими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на чемпионате по MMA в Кировской области спортсмен 2005 года рождения во время спарринга получил травму и скончался по дороге в больницу.