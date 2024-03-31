Чемпион РФ по скейт-кроссу Роман Богрец погиб на соревнованиях в Петербурге

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 264 0

Спортсмену было 36 лет.

Фото, видео: из открытых источников; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Чемпион России по скейт-кроссу Роман Богрец скончался в результате тяжелых травм, полученных на соревнованиях в Петербурге 30 марта. О трагедии сообщается на сайте Федерации роллер-спорта России. Кадрами ужасного момента делится 5-tv.ru.

«К большому несчастью, 30 марта на соревнованиях по кроссу в Санкт-Петербурге Роман получил серьезные травмы, несовместимые с жизнью», —говорится в сообщении.

Отмечается, что к своим 36 годам Богрец воспитал большое количество талантливых спортсменов в роллер-спорте по направлениям фрискейта и скейт-кросса, а также сам много тренировался и участвовал в соревнованиях. При этом выступления спортсмена были всегда быстрыми, эффектными и легкими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на чемпионате по MMA в Кировской области спортсмен 2005 года рождения во время спарринга получил травму и скончался по дороге в больницу.

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:16
МИД потребовал от Украины выдачи всех причастных к терактам в России
20:03
«Окончательная победа России»: на Западе заявили о параличе украинской армии
19:53
«Больше нет с нами»: Якунина раскрыла страшные подробности смерти звезды «Дома-2»
19:37
Обезумел от мании величия: о чем Генри Киссинджер предупреждал Владимира Зеленского
19:22
Предлагали миллион евро за вечер: почему Ирина Дубцова все еще одна
19:07
ВС РФ уничтожили место дислокации СБУ в Херсонской области

Сейчас читают

Он боится: когда начнется узурпация власти Зеленским
«Шансы очень велики»: кто сменит Эрдогана на посту президента Турции
«От этого страдает моя девушка»: AKMAL’ раскрыл правду об отношениях с избранницей
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок