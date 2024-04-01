«Дыра во времени»: ученые встревожены последствиями загадочного поведения Земли

Скорость вращения нашей планеты увеличилось за последние годы. Чем это чревато для человечества?

Ученые предупредили, что в обозримом будущем людей могут ждать проблемы с точным определением времени. Это связано с тем, что наша планета — Земля — стала вращаться вокруг своей оси быстрее. Данное явление наблюдается уже четвертый год.

В 2020 году специалисты зафиксировали большое количество укороченных суток. Кроме того, 19 июля 2020 года скорость вращения Земли побила все рекорды: оборот вокруг оси завершился на 1,4602 миллисекунды раньше, чем обычно.

Профессор и геофизик из Калифорнийского университета Дункан Агню отметил, что если планета не «сбавит обороты», то через пять лет нужно будет «укоротить сутки», чтобы закрыть «дыру во времени». Как отмечается в его материале для издания Nature, для начала придется «остановить время», а потом «добавить отрицательную секунду».

Ученый уверен, что этого нельзя избежать. Уменьшение продолжительности суток вызовет негативные последствия. В настоящее время программное обеспечение во многих системах может добавить секунду, а вот убрать ее способны немногие из них.

Некоторые специалисты надеются, что из-за глобального потепления и таяния льдов скорость вращения Земли все же замедлится и сокращать сутки не придется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, отказ от каких продуктов продлит жизнь.