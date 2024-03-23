С заботой о здоровье: ученые рассказали, отказ от каких продуктов продлит жизнь

Благодаря налаженному питанию можно улучшить свое самочувствие.

Английские ученые провели анализ режима питания, в результате чего определили, какие изменения нужно внести в рацион, чтобы продлить жизнь на десять лет. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Nature Food.

В эксперименте приняли участие более полумиллиона человек. Всю необходимую информацию о респондентах исследователи получили из Британского биобанка — в особенности, требовались сведения об их питании.

В результате проделанной работы стало известно, что стоит полностью отказаться от обработанного мяса и сладких напитков. Если после 40 лет ограничить употребление вредной еды, то возможно продлить свой срок жизни на десять лет.

Люди, делая упор на употреблении таких продуктов, как орехи, фрукты, овощи и цельнозерновые, могут значительно улучшить качество своей жизни.

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