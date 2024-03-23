С заботой о здоровье: ученые рассказали, отказ от каких продуктов продлит жизнь

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова 16 0

Nature Food: отказ от обработанного мяса и сладких напитков добавит годы жизни

С заботой о здоровье: ученые рассказали, отказ от каких продуктов продлит жизнь

Фото: www.globallookpress.com / Mauricio Jordan de Souza Coelho

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Благодаря налаженному питанию можно улучшить свое самочувствие.

Английские ученые провели анализ режима питания, в результате чего определили, какие изменения нужно внести в рацион, чтобы продлить жизнь на десять лет. Соответствующее исследование было опубликовано в научном журнале Nature Food.

В эксперименте приняли участие более полумиллиона человек. Всю необходимую информацию о респондентах исследователи получили из Британского биобанка — в особенности, требовались сведения об их питании.

В результате проделанной работы стало известно, что стоит полностью отказаться от обработанного мяса и сладких напитков. Если после 40 лет ограничить употребление вредной еды, то возможно продлить свой срок жизни на десять лет.

Люди, делая упор на употреблении таких продуктов, как орехи, фрукты, овощи и цельнозерновые, могут значительно улучшить качество своей жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о самых полезных продуктах для печени.

+3° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
92.61
0.66 100.22
-0.15
Погружение в коридор затмений: китайский гороскоп на неделю с 25 по 31 ма...

Последние новости

17:13
С заботой о здоровье: ученые рассказали, отказ от каких продуктов продлит жизнь
16:57
«Наехал специально»: выбегавшего из «Крокуса» мальчика сбил белый Renault
16:51
В Москву S7 бесплатно доставит близких пострадавших во время теракта в «Крокусе»
16:44
Найден хостел, в котором проживали подозреваемые в теракте в «Крокусе»
16:41
Мечтала пройти без блата: как живет дочка Константина Райкина
16:30
Путин: Россия установит и покарает каждого причастного к теракту в «Крокусе»

Сейчас читают

Песков: Кремль сообщит об обращении Путина к РФ в связи с терактом в «Крокусе»
«Уносили ноги»: выжившая в теракте дочь космонавта Рюмина раскрыла, что помогло ей спастись
Обращение Путина к россиянам в связи с терактом в «Крокусе»: прямая трансляция
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок