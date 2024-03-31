Обязанности премьера Израиля временно возьмет на себя министр юстиции Ярив Левин.

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху проведут операцию по удалению грыжи. Об этом сообщили в канцелярии политика.

Уточняется, что операцию будут проводить под полным наркозом. Грыжу у Нетаньяху обнаружил врач во время планового осмотра накануне вечером.

Также сообщается, что обязанности премьер-министра временно возьмет на себя заместитель Нетаньяху, министр юстиции Ярив Левин.

В июле прошлого года премьеру Израиля установили кардиостимулятор и аппарат для мониторинга аритмии. Незадолго до этого Нетаньяху был госпитализирован после потери сознания, когда он упал и сильно ударился головой. Премьеру стало плохо дома в Кесарии. Врачам он сообщил, что слишком долго находился пол солнечными лучами без головного убора и без воды.

Тогда на время операции обязанности главы правительства также исполнял Левин.

В октябре 2022 года Нетаньяху уже госпитализировали. Политику стало плохо во время молитвы в синагоге. Результаты обследования не выявили отклонений от нормы, и уже на следующий день премьера выписали из больницы.

Нетаньяху 74 года. Он в третий раз возглавил правительство Израиля в конце декабря 2022 года.

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