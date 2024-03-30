Поплатилась за скверный характер или заигралась в принцессу: что спровоцировало рак у Кейт Миддлтон

Супругу наследника престола Великобритании 42-летнюю Кейт Миддлтон постиг страшный диагноз — рак. После слухов об исчезновении любимица британцев обратилась к публике с видеопосланием, где призналась, что пережила операцию на брюшную полость, после которой у нее выявили онкологическое заболевание.

Многих поклонников обеспокоило, что герцогиня выступила одна, без поддержки своего супруга — принца Уильяма. Несмотря на то, что пара старается на публике разыгрывать идиллию, в их отношениях явно что-то не так. Говорят, что обиды и невыраженные чувства нередко провоцируют различные проблемы со здоровьем.

Могла ли обстановка в королевской семье спровоцировать рак у жены наследника трона, эксклюзивно Пятому каналу рассказали кандидат психологических наук Руслана Завалихина и физиогномист, эксперт по визуальной психодиагностике Ольга Дружкова.

Что могло вызвать рак у Кейт Миддлтон

Руслана Завалихина

кандидат психологических наук

Существует расхожее выражение, что все болезни идут от головы. На самом деле оно недалеко от истины. Человек, который постоянно прокручивает в голове негативные мысли или сдерживает отрицательные эмоции, «притягивает» к себе события с черной окраской.

«86% всех заболеваний человека связаны с его психоэмоциональной сферой. Это научные данные», — рассказала психолог Завалихина.

Чаще всего проблемы со здоровьем, в том числе и онкологию, вызывают гнев и обида, надолго задерживающиеся в теле. Такой фактор называют психосоматическим. Именно поэтому во время волнения, например, исчезает аппетит или начинает болеть голова. Данные расстройства быстро проходят, если человек успокоится и правильно проживет эмоцию, но постоянное напряжение запускает этот механизм чаще, что приводит к повреждению различных систем органов.

Повлиять на физическое состояние способны и другие переживания. Существует версия, что у Кейт онкологическое заболевание женской половой системы, так как перед этим ей провели операцию на брюшной полости. По словам психолога, подобный диагноз может быть вызван переживаниями после многочисленных предательств, измен, постоянного унижения и оскорбления со стороны любимого человека, то есть стрессом, связанным с мужчиной и, как следствием, непринятием женской идентичности. Возможно, это предположение недалеко от истины, так как в прессе нередко ходили слухи о похождениях наследника престола.

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При выявлении подобного недуга важно пройти полную диагностику и точно определить, вызвано заболевание неправильным проживанием негативных эмоций или же органическими причинами. Учитывая, что здоровье членов королевской семьи находится под особым контролем и в распоряжении представителей монаршего рода находятся лучшие врачи, обладающие знаниями о лучших методах диагностики, едва ли можно связать рак Кейт с физиологической природой.

А вот с заботой о ментальной сфере в высшем обществе Великобритании дела обстоят плохо. Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл, в одном из интервью признавалась, что просила у венценосных родственников психологическую поддержку, но руку помощи ей протянуть отказались. Вероятно, негласный запрет на обращение к подобного рода специалистам связан с конфиденциальностью, которую должны соблюдать не только представители династии, но и их спутники жизни. Чопорные Виндзоры боятся, что порочащая информация дойдет до любопытных журналистов. Видимо, за дворцовыми дверьми действительно есть что скрывать.

Несмотря на это, поддержка психолога не лишняя в лечении тяжелого недуга.

«Проработка психосоматики может помочь в излечении рака, но здесь нужно понимать, что делать это стоит на начальных этапах. Если у человека уже четвертая стадия и идут метастазы, то тогда такая терапия ему, к сожалению, не поможет, поэтому чем раньше обратиться к специалисту и проработать свои эмоции, тем быстрее можно пойти на поправку», — прокомментировала психолог.

Эксперт утверждает, что, давая выход эмоциям, каждый может уберечь себя от усугубления определенных заболеваниях. Однако в 2021 году во время скандального интервью герцогини Сассекской Меган Маркл телеведущей Опре Уинфри стало известно, что члены Британской королевской семьи не получают психологической помощи. Правда это или нет, остается лишь гадать. Но невысказанные и не проработанные обиды и стресс вполне могли стать причиной онкологии у будущей королевы.

Какие эмоции долго скрывала Кейт Миддлтон

Ольга Дружкова

физиогномист

На публике Кейт вынуждена по протоколу поддерживать образ счастливой женщины. Однако лицо выдает иногда немного больше, чем человек говорит и показывает, так как привычные реакции на те или иные события непременно отражаются на внешнем облике.

«Сложная мускулатура лица позволяет выражать множество эмоций, и постоянное „использование“ определенных мышц может влиять на появление морщин и складок. Это аналогично тренировке тела при регулярных занятиях», — прокомментировала физиогномист Дружкова.

За ослепительной улыбкой, которую зрители часто воспринимают за чистую монету, на самом деле скрывается буря невыраженных эмоций. Возможно, Кейт дает им небольшой выхлоп вне зоны действия камер: в стенах Кенсингтонского дворца или на занятиях спортом. Однако этого мало для того, чтобы комфортно себя чувствовать.

«Можно заметить, что она умелая актриса, способная показывать необходимые эмоции. Но можно сказать, что нередко она испытывает отвращение», — отметила эксперт, изучив лицо принцессы Уэльской.

Данную реакцию выдают хорошо развитые впалые носогубные складки. Чем они сильнее, тем больше отвращения испытывал в жизни человек. Вертикальные борозды в уголках рта указывают на подавление чувств и желание всегда сохранять благожелательное выражение лица.

«Кейт поджимает губы, и образуются такие „впадины“, что говорит о высокой сдержанности. На это также указывают и очерченные крылья носа», — отметила эксперт.

Судя по сплетням, Кейт подозревают в том, что она способна плести интриги. Та же Меган Маркл обвиняла Миддлтон в травле и расизме по отношении к ней, но на публике та играла роль доброжелательной родственницы.

«Кейт очень хорошо разбирается в людях, я бы даже сказала, что у нее есть манипуляторское начало», — прокомментировала специалист фотографию знаменитости.

Однако что скрывается за сдержанными позами и натянутыми улыбками Кейт и Уильяма, предположить сложно. Возможно, следование строгому английскому этикету — лишь результат многочисленных скандалов, измен, обид и одиночества, которые пара вынуждена прятать от общественности из-за собственных амбиций и нежелания терять особый статус и значительную финансовую поддержку.

Как Кейт завоевала любовь Уильяма и публики

www.globallookpress.com / s22

В распоряжении Миддлтон было все, чтобы нравиться строгой английской публике. Красивую девушку с аристократическими манерами и добрым сердцем не могли не полюбить на Туманном Альбионе. К тому же в избраннице наследника престола часто видели образ принцессы Дианы, навсегда оставшейся в сердцах британцев эталоном жены наследника престола.

Говорят, что мужчины часто выбирают в спутницы женщин, похожих на их мать. Сходство Кейт и леди Ди стали обсуждать еще до свадьбы королевского отпрыска. У дорогих сердцу принца дам действительно есть общие черты характера и некоторое внешнее сходство.

С точки зрения физиогномики — техники чтения информации по облику человека (не является гаданием) — это неудивительно, ведь внешность зачастую многое говорит о характере обладателя.

«Они [Кейт и Диана] являются перфекционистками и обладают тонким пониманием окружающих. Признаком этого могут служить хорошо развитые скуловые мышцы, выраженные у обеих», — отметила эксперт.

Для дам характерно еще и то, что большую часть времени и внимания они уделяют семье, а главное — детям. Подобную склонность выдает увеличенная средняя зона лица. Также Кейт Миддлтон, как и Диана, умеет влиять на массы. Данные возможности выдает развитая верхняя губа.

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Эта же деталь говорит о стабильном и сдержанном характере, а также творческом начале. Обеих женщин можно назвать создательницами трендов. Кейт так же, как и предыдущая принцесса Уэльская, занимается благотворительностью, а ее наряды охотно обсуждают мировые таблоиды. Жену наследника даже можно назвать законодательницей мод Великобритании.

«У Кейт высокая скорость восприятия событий. Она умело подстраивается под новые тренды. <…> Миддлтон может убедить людей следовать своим желаниям», — отметила эксперт.

Так и Диана своими поступками задавала направление мысли подданных и перетягивала внимание британской общественности на себя, из-за чего после ее смерти волна негатива обрушилась на королевскую семью. Представителей монаршего рода считали причастными к трагической гибели леди Ди.

Как складывались отношения Уильяма и Кейт

Свадьбы Кейт и Уильяма подданным Великобритании пришлось ждать практически десять лет. Узаконить начавшийся еще в 2002-м роман принц решился с благословения Елизаветы II только в 2011-м. Долгое ожидание чуть не заставило девушку сдаться. Особое давление оказывали еще и журналисты, прозвавшие избранницу наследника Waity Katie (ждущая Кейт) и выискивающие причину многолетнего отказа от свадьбы. В 2007-м пара даже расставалась.

Наследник высокого титула пытался построить отношения с другой девушкой, но той не понравилось пристальное внимание общественности и папарацци, что была готова терпеть Миддлтон. Вскоре Уильям вернулся к возлюбленной, хоть и продолжил тянуть с предложением.

www.globallookpress.com / Stephen Lock

Однако ожидание все-таки завершилось романтичным признанием и красивой свадьбой, за которой наблюдал практически весь мир. Еще бы, ведь не каждый день увидишь церемонию с королевским размахом.

Стоит отдать Уильяму должное, предложение руки и сердца он сделал с присущей ему романтичностью вдали от публики и вспышек камер. Во время совместной поездки в Африку принц встал на одно колено перед возлюбленной и преподнес ей кольцо покойной матери — принцессы Дианы. Конечно, Кейт ответила согласием.

Свадьба наследника престола стала одним из самых обсуждаемых событий в мировой повестке, а платье невесты надолго вошло в моду. Миддлтон подарила мужу троих детей: Джорджа, Шарлотту и Луи.

Что не так в отношениях Кейт и Уильяма

Еще на торжестве стали проявляться первые тревожные звоночки в их отношениях. На празднике молодожены держались отстраненно, в установленных строгим регламентом рамках. Ни у Кейт, ни у Уильяма не было желания теснее прижаться друг к другу, обняться или лишний раз поцеловать друг друга.

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После церемонии «потепления» в их отношениях не произошло. До сих пор на публичных мероприятиях супруги держатся несколько отстраненно, слишком старательно следуя протоколу. Если Кейт изредка может взять любимого за руку или под локоть, то Уильям не предпринимает попыток телесного контакта, что довольно важно в отношениях, так как прикосновения считаются одним из языков любви.

Если сравнить их пару с отношениями принца Чарльза (нынешнего короля Карла III) и Камиллы до и после свадьбы, то можно заметить большую разницу. Несмотря на внушительный возраст, они всегда держатся очень раскованно, что-то обсуждают и часто смеются. Сразу видно, что им приятно находиться в компании друг друга, чего нельзя сказать о Кейт и Уильяме.

Даже на снимках видно, что нынешняя чета Уэльских холодно относится друг к другу. На фотографиях с детьми можно заметить, что муж и жена пытаются отгородиться друг от друга. В качестве «барьеров» нередко выступают маленькие наследники, которые позируют между родителями.

Вероятно, холодность, наблюдаемая в паре, подогревала различные слухи и сплетни о королевской семье. Так, утверждается, что Уильям не отличается верностью. Желтые издания приписывали ему многочисленные романы на стороне. Бытовали новости о скором разрыве пары. Масла в огонь добавляла и «забывчивость» Миддлтон, которая несколько раз выходила на публику без обручального кольца, но филигранно придумывала оправдания своим поступкам.

Небывалая волна обсуждений вокруг пары возникла после «исчезновения» Кейт. В конце 2023-го принцесса Уэльская перестала появляться на публике, а все мероприятия с участием супругов были перенесены или совсем отменены. Поклонники Миддлтон сочиняли различные версии, вплоть до того, что любимицы Великобритании нет в живых.

Однако все разрешилось относительно благополучно. Кейт призналась, что пережила операцию на брюшной полости, после которой у нее диагностировали рак на ранней стадии. Принцессе назначили химиотерапию, чтобы не допустить развитие заболевания.

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В видеообращении Миддлтон выступила одна, что вызвало негодование у некоторых поклонников пары. Фолловеры считают, что муж, ранее всячески отказавшийся комментировать состояние жены на фоне слухов об «исчезновении», должен был сидеть рядом с ней в качестве поддержки. Вместо того, чтобы держать за руку избранницу и говорить ей слова любви, он, как утверждается в прессе, согласился на фарс с похожей на Кейт актрисой. «Супруги» вышли на прогулку до магазина и изображали счастливые отношения. Впрочем, игра на публику — это, судя по всему, главная обязанность членов королевской семьи Великобритании. Когда же обман раскрылся, никто из участников «подставы» даже не извинился.

Все это еще сильнее уверило суровую английскую публику в том, что отношения между Кейт и Уильямом больше формальные, нежели любовные. Возможно, на угасание чувств повлияло время, ведь они уже больше 20 лет вместе. Однако судя по их истории, прекрасный принц оказался холодным и педантичным человеком, ставящим выше любви долг, власть и многовековые правила.