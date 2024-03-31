«Не отвечает действительности»: на Украине уличили Сырского во лжи

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 28 0

Журналист Бутусов: Сырский соврал о продвижении ВСУ на передовой

«Не отвечает действительности»: на Украине уличили Сырского во лжи

Фото: VITALII NOSACH / ТАСС

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Главком ВСУ приукрасил положение боевиков на поле боя, за что подвергся критике.

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский солгал об успехах боевиков на передовой. Об этом заявил журналист, бывший советник министра обороны Украины Юрий Бутусов в своем видеоблоге.

«Слова о том, что количество возвращенных нами позиций превышает количество потерянных — не отвечает действительности. Фраза, что врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, к сожалению, тоже не отвечает действительности», — сообщил Бутусов.

Он указал, что все полученные им данные говорят о том, что российские силы продвигаются вперед и берут под контроль значительные территории.

Россия продолжает специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение было связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Японии предрекли исчезновение Украины как государства.

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