Помогает психолог: что сейчас происходит в личной жизни Ксении Бородиной

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 19 0

Бородина: психолог помогает мне разобраться в личной жизни

Помогает психолог: что сейчас происходит в личной жизни Ксении Бородиной

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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После громкого развода с Курбаном Омаровым телеведущая не рассказывает публике о том, занято ли ее сердце. Но небольшую завесу тайны знаменитость все же решила приоткрыть.

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, что личная жизнь давно не дает ей повода для беспокойства. Из-за мужчин, по собственному признанию, она не плакала уже «сто лет». Но если какие-то вопросы ее тревожат, то она обращается к своему психологу. Об этом она сообщила в интервью Ляйсан Утяшевой.

«Честно могу сказать, что сейчас у меня так выстроена личная жизнь, что там нет надобности настолько сильно этим заниматься, прорабатывать какие-то вопросы, потому что все идет так, как должно идти. И плюс ко всему — я очень много работаю над собой, окружаю себя людьми, которые работают над собой», — признается Ксения.

Также ведущая назвала признаки здоровых отношений между мужчиной и женщиной. По мнению звезды, пара не должна использовать манипуляции и абьюз.

«Выбирать нужно того, кому необходима твоя любовь, переживания какие-то совместные. Чтобы ты для этого человека была опорой, и он для тебя», — добавила она.

После расставания с бизнесменом Курбаном Омаровым знаменитость зареклась не делиться деталями личной жизни. С ним она прожила шесть лет, родила дочку Теону, а дальше случился громкий развод. Некогда любимые люди обвиняли друг друга в предательстве, обмане, изменах.

Несмотря на скрытность Бородиной, фанаты уверены — сейчас она влюблена в бывшего коллегу по бизнесу Омарова — Трофима Семищенко. С ним телеведущей приписывают роман уже не первый год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орлова неожиданно подарила Бородиной.

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