Запад спонсирует Украину, продолжая тем самым конфликт на этой территории.

Агрессивная политика Североатлантического альянса в отношении России приведет к полной деградации в Европе. Такое заявление сделал глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью РИА Новости.

«До предела агрессивная линия в отношении нашей страны приведет к полной деградации военно-политической обстановки в Европе», — сказал он.

Гаврилов при этом подчеркнул, что так долго продолжаться не может.

Следует отметить, что Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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