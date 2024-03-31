Украинский конфликт — поворотный момент, который сигнализирует о переходе мира к многополярности.

Президент России Владимир Путин восхитил южные страны, бросив вызов Североатлантическому альянсу, и спровоцировал переполох на Западе. Об этом передает Al Mayadeen.

«Путин бросил вызов НАТО — <…> силам, которые годами удерживали массы в состоянии социального, идеологического и исторического паралича», — говорится в публикации.

Глобальный Юг заинтересован в таком развитии событий. Дело в том, что там, где Запад видит агрессию и дестабилизацию, южные страны «видят возмездие».

Кроме того, как отмечается в статье, украинский конфликт — поворотный момент в истории, сигнализирующий о переходе от однополярного к многополярному мировому порядку. А этот процесс только усугубляет постепенное формирование странами БРИКС альтернативного рынка. Постоянные разговоры вокруг замороженных активов РФ лучше всего указывают на закат гегемонии Соединенных Штатов и Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин выразил уверенность в решении всех задач СВО. По этой причине следует уже сейчас строить перспективные планы по развитию новых регионов, подчеркнул президент.

Россия продолжает проводить специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.