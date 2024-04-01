Тело пролежало 41 день: почему никто из подруг не начал искать Либерж Кпадону
Поклонники Либерж Кпадону возмущены бездействием ее подруг
Фото: Instagram* / libergik
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Участница «Дома-2» скончалась у себя в квартире после хирургической операции, и на ее исчезновение более месяца никто не обращал внимания.
Участница знаменитого телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону пролежала мертвой в своей квартире 41 день. Об этом не знал никто из ее друзей.
Подписчики после появления информации о смерти знаменитости сразу возмутились поведением ее подруг: никто больше месяца не интересовался ее здоровьем более месяца, учитывая факт того, что у нее были проблемы с самочувствием и ей потребовалось хирургическое вмешательство.
Подписчики возмущаются поведением друзей и близких Либерж.
«Если она так долго не выходила на связь, почему никто не обратил внимание сразу из друзей?»
«Упаси господи от таких друзей, все это только на камеру, как же страшно»,
»* (Плохие — Прим.ред.) подруги, раз все эти 40 дней не могли даже к ней приехать домой и проверить. А теперь ноют в сториз и хайпят», — возмущаются фанаты Кпадону.
О смерти девушки подруги действительно не знали — о случившемся узнали соседи, когда из ее квартиры стал распространяться неприятный запах, пишет StarHit.ru.
Либерж Кпадону прошлой осенью сообщила поклонникам, что у нее диагностировали опухоль в правом легком. Последний раз на связь с подписчиками она вышла, когда ехала в машине на операцию. Это было в середине февраля.
Ранее 5-tv.ru писал, что умершая звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пришла во сне к Марии Кохно.
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