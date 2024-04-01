Тело пролежало 41 день: почему никто из подруг не начал искать Либерж Кпадону

Участница «Дома-2» скончалась у себя в квартире после хирургической операции, и на ее исчезновение более месяца никто не обращал внимания.

Участница знаменитого телепроекта «Дом-2» Либерж Кпадону пролежала мертвой в своей квартире 41 день. Об этом не знал никто из ее друзей.

Подписчики после появления информации о смерти знаменитости сразу возмутились поведением ее подруг: никто больше месяца не интересовался ее здоровьем более месяца, учитывая факт того, что у нее были проблемы с самочувствием и ей потребовалось хирургическое вмешательство.

Подписчики возмущаются поведением друзей и близких Либерж. Фото: Instagram* / libergik

«Если она так долго не выходила на связь, почему никто не обратил внимание сразу из друзей?»

«Упаси господи от таких друзей, все это только на камеру, как же страшно»,

»* (Плохие — Прим.ред.) подруги, раз все эти 40 дней не могли даже к ней приехать домой и проверить. А теперь ноют в сториз и хайпят», — возмущаются фанаты Кпадону.

О смерти девушки подруги действительно не знали — о случившемся узнали соседи, когда из ее квартиры стал распространяться неприятный запах, пишет StarHit.ru.

Либерж Кпадону прошлой осенью сообщила поклонникам, что у нее диагностировали опухоль в правом легком. Последний раз на связь с подписчиками она вышла, когда ехала в машине на операцию. Это было в середине февраля.

Ранее 5-tv.ru писал, что умершая звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пришла во сне к Марии Кохно.

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