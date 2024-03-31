Вещие грезы: умершая звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пришла во сне к Марии Кохно

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 21 0

Экс-участница «Дома-2» Кохно увидела Либерж во сне накануне известия о ее смерти

Фото, видео: Instagram* / libergik; marynova888; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

По словам блогера, о смерти подруги она узнала наутро после таинственного сновидения.

Близкая подруга умершей Либерж Кпадону и коллега по реалити-шоу «Дом-2» Мария Кохно видела ее во сне накануне известия о смерти. По словам звезды, приятельница умерла 20 февраля, но никто об этом не знал больше месяца. По предварительным данным, тело пролежало в квартире чуть более 40 дней, прежде чем было обнаружено. Более того, о трагедии до сих пор не знают родители Кпадону. Близким еще предстоит передать им ужасную новость.

Как рассказала Мария Кохно, когда ей позвонили с сообщением о смерти Либерж, она не могла поверить собственным ушам. Еще больше шокировали обстоятельства. Кпадону долго не выходила на связь с подругой, это вызывало беспокойство, но происходило не впервые. В прошлом она уже пропадала на несколько недель, после чего объясняла молчание желанием отдохнуть от соцсетей.

«Она пока была в больнице, мы постоянно были на связи. Потом как-то она резко пропала… Мне сегодня ночью приснился сон, что я родила дочь, и ко мне приходит Либерж… Я утром маме встаю и рассказываю этот сон. И она сидит такая красивая. Я говорю: „Либерж, почему ты мне не отвечала на сообщения?“. Она говорит: „У меня все хорошо“. Вы представляете? И я утром об этом узнаю», — в слезах рассказала Кохно в личном блоге.

В прошлом году стало известно, что у Либерж Кпадону проблемы со здоровьем — у нее обнаружили новообразование в легких. Она опубликовала видео, в котором дрожащим голосом поделилась с поклонниками своими страхами. Незадолго до этого Либерж попала в реанимацию из-за сложностей с дыханием. Кпадону обратилась за медицинской помощью, так как состояние ухудшалось, она начала задыхаться и даже терять сознание, после чего была госпитализирована.

Препараты не помогли избавиться от опухоли, в начале февраля звезда «Дома-2» должна была снова лечь в больницу для проведения операции. Кроме того, она страдала сахарным диабетом. Не раз в прессе обсуждались и проблемы Либерж с алкоголем, в окружении говорили, что побороть зависимость она не могла. В последний раз Кпадону выходила на связь 14 февраля. Ей было 36 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти чемпиона РФ по скейт-кроссу Романа Богреца.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
92.37
0.11 99.53
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:11
Вещие грезы: умершая звезда «Дома-2» Либерж Кпадону пришла во сне к Марии Кохно
23:00
«Не имеют мотивации»: офицеры ВСУ жалуются на старых и больных боевиков
22:46
Космические суммы: раскрыты доходы Филиппа Киркорова и Полины Гагариной
22:23
Родители еще не знают: смерть звезды «Дома-2» Либерж Кпадону подтвердила ее подруга
22:11
Буданов* назвал строительство железных дорог в новых регионах РФ проблемой для Украины
22:01
Жительница Курской области пострадала в результате обстрела ВСУ

Сейчас читают

«Мне очень жаль»: Игорь Николаев отреагировал на теракт в «Крокусе»
Он боится: когда начнется узурпация власти Зеленским
«Шансы очень велики»: кто сменит Эрдогана на посту президента Турции
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок