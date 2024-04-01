«Жизнь закончилась так уродливо»: Рустам Солнцев о смерти Либерж Кпадону

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова Эксклюзив 1 367 0

Рустам Солнцев: жизнь Либерж Кпадону закончилась глупо и уродливо

Фото, видео: Instagram* / libergik / solncevrusya; 5-tv.ru

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Участница «Дома-2» была обнаружена дома мертвой. Ее исчезновения никто не замечал больше месяца. Шоумен не скрывает — отношения с умершей у него были напряженные.

Шоумен Рустам Солнцев прокомментировал смерть участницы знаменитого реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону. У них были напряженные отношения последние два года, рассказал он специально для 5-tv.ru.

«Жаль, что ее жизнь, которую она любила, закончилась вот так глупо, вот так непростительно странно и совершенно уродливо», — сокрушается шоумен.

Он, несмотря на конфликты в межличностном общении, искренне удивлен, что у девушки в момент смерти никого не оказалось рядом. случившееся Солнцев назвал «приметой этого времени», ведь люди сейчас часто умирают, оставаясь в полном одиночестве.

«Как собаки», — разочарованно произнес шоумен.

Он также вспомнил свою последнюю встречу с Либерж Кпадону. Он рассказал, что это было три года назад в караоке. У девушки было хорошее настроение: она веселилась и пила шампанское c присущим ей жизнелюбием.

Рустам Солнцев признался, что чувствует себя подавленно и ужасно после новостей о смерти бывшей коллеги.

Ранее 5-tv.ru писал, почему никто из подруг не начал искать Либерж Кпадону.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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