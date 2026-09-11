Опасная находка в руках школьников: почему спустя год снова проверяют страшный случай

В Чувашии заново проверят обстоятельства травмирования подростков патроном

В Чувашии возобновили проверку после травмирования четырех подростков, произошедшего в июле 2025 года. Один из школьников после взрыва патрона потерял глаз. О новой проверке сообщил Следственный комитет России.

«Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки обстоятельств травмирования подростков в Чувашской Республике», — сказано в мессенджере МАКС.

Ранее происшествием занималась полиция. Тогда в возбуждении уголовного дела отказали. Позже это решение отменили после вмешательства прокуратуры.

История произошла летом прошлого года. Четверо школьников пришли в заброшенное здание. Один из них, 14-летний подросток, принес с собой регенеративный патрон. По словам матери пострадавшего школьника, мальчик положил его на кирпичи, передал друзьям пакеты с жидкостью и отошел.

Вскоре патрон взорвался. На подростках загорелась и оплавилась одежда, все четверо получили сильные ожоги. Один из школьников получил тяжелую травму глаза и потерял зрение.

Происходящее подросток, который принес патрон, снимал на телефон. Позже запись появилась в его Telegram-канале.

Мать пострадавшего рассказала «Известиям», что спустя год после происшествия семья вновь обратилась в следственные органы. Однако, по ее словам, там заявили, что прокурор мог находиться в отпуске, а сам случай могли рассматривать как несчастный случай. При этом, как утверждает женщина, проверку закрыли.

Она также сообщила, что подросток, принесший патрон, до сих пор не понес наказания. По словам матери, его родители не признают, что опасный предмет был принесен их сыном.

Ранее 5-tv.ru сообщал подробности взрыва самодельного опасного предмета в руках школьника в Новой Москве.

Дети смешали в пластиковой бутылке шипучую смесь, лимонную кислоту и соду, после чего оставили емкость на дороге. Вскоре ее подобрал семилетний мальчик. Бутылка взорвалась в его руках, в результате чего школьник получил травму глаза.

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