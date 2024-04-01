«Аж по четырем статьям»: Симоньян отреагировала на новые обвинения со стороны Украины

СБУ обвиняет ее в том числе по статьям о геноциде и пропаганде войны.

Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула новые обвинения в адрес главного редактора медиагруппы «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян. Для чего киевский режим это делает, она объяснила в своем Telegram-канале.

«СБУ тут сообщает о новых обвинениях в мой адрес. Аж по четырем статьям», — отреагировала она.

Так, СБУ выдвинула обвинения по статьям о геноциде, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании спецоперации. Кроме того, Симоньян обвинили в публичных призывах к массовому убийству детей в декабре 2023 года.

По мнению Симоньян, власти Украины делают это, чтобы закрыть возможность передвигаться по миру и иметь оправдание, если решатся на террористический акт.

«Они же верят, что все, кто поддерживает Путина, не вылезают с Лазурки. Тут плохие новости. Единственная Лазурка, куда я расстроилась бы не иметь возможности ездить, — мой родной Краснодарский край», — отметила главвред RT.

В МИД России же считают, что на Банковой сегодня просто решили отметить 1 апреля «идиотической новостью». По мнению официального представителя ведомства Марии Захаровой, киевский режим не смог совместить выборы в стране с первоапрельским праздником.

«Раз киевский режим не смог совместить 1 апреля с выборами президента Украины, так на Банковой решили отметить важную для себя дату в календаре идиотической новостью — не пропадать же Дню дурака. Тем более Зеленский целый год готовился к празднику», — написала дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава СБУ Василий Малюк заочно арестован в России. Материалы дела поступили в Басманный суд Москвы, который и вынес решение по ходатайству следствия.