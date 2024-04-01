Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

На севере Москвы продолжается строительство и реконструкция ряда соцобъектов.

Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

В районах Ховрино и Головинский полным ходом движется строительство и реконструкция ряда социальных объектов. О ходе работ москвичам рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Он обратил внимание на процесс реконструкции филиала № 1 детской городской поликлиники № 133.

«Мы продолжаем активно реконструкцию амбулаторного звена города Москвы, внедряя новые стандарты, новые технологии и, конечно, массово реконструируя старые поликлиники. В настоящее время прошло реконструкцию уже более 200 поликлиник. В этом году будет сдано еще 100. Здесь, в Ховрине, тоже часть поликлиник реконструирована, построена новая поликлиника. Готовится к вводу в сентябре — октябре еще одна поликлиника. Так что на следующий год у нас остается порядка 40–50 поликлиник. И в целом эта программа будет завершена. Все поликлиники Москвы будут новыми и качественными», — сказал мэр Москвы в ходе визита на реконструкцию объекта.

После обновления поликлиника сможет принимать 379 детей в смену. Здесь будут работать 57 человек, в том числе 29 врачей. Прием будут вести педиатры, оториноларинголог, офтальмолог, детский хирург, ортопед, невролог, физиотерапевт, врачи ультразвуковой и функциональной диагностики, сообщил Сергей Собянин.

Кроме того, в районе Головинский на севере столицы активно реализуется программа реновации. В программу включены 137 домов, три из которых после расселения сохранят как дома авторской архитектуры. В новые квартиры переедут свыше 32 тысяч человек, что составляет более 30 процентов жителей района.

+18° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
92.29
-0.08 99.57
0.04
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:45
Задержанные в Дагестане боевики снабжали оружием устроивших теракт в «Крокусе»
20:29
Над Белгородской областью уничтожили еще 19 снарядов РСЗО Vampire
20:29
Собянин рассказал о развитии районов Ховрино и Головинский
20:19
Умерла актриса из сериалов «Отель» и «Бэтмен» Барбара Раш
20:08
Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
20:02
Собянин рассказал о строительстве транспортной связки МСД с трассой М-4 «Дон»

Сейчас читают

Тревожный сигнал с небес: разный график воскресения Христа
Опять в суд: Елена Степаненко может лишиться двух квартир в Сочи
«В 2006 году умер отец»: Наталья Подольская дала совет, как пережить горе
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок