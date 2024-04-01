«Подогреть истерию»: политолог объяснил цель обвинений Киева в адрес Симоньян

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 2 849 0

Политолог Семеновский: цель обвинений Симоньян — породить ненависть к россиянам

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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В День дурака украинский режим отличился абсурдными обвинениями в адрес главреда RT.

Цель новых обвинений со стороны Киева в адрес главного редактора медиагруппы «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян — подогреть внутри Украины истерию и ненависть к России и ее гражданам. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог, доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Семеновский.

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«Эти заявления делаются постоянно, их главная цель — породить в отношении Российской Федерации и ее людей ненависть. Во-вторых — подогреть истерию внутри украинского общества по поводу того, что против него ведется какая-то борьба», — пояснил эксперт.

Ранее в этот день Служба безопасности Украины (СБУ) выдвинула Симоньян новые обвинения по четырем статьям: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании спецоперации. Также медиаменеджера обвинили в публичных призывах к массовому убийству детей в декабре 2023 года.

Еще одна цель Киева, по словам Семеновского, — атаковать лидеров российского общественного мнения, тех людей, которые задают тон в информационной повестке России.

«Мы можем вспомнить не только Маргариту Симоньян, но и Владимира Соловьева, Евгения Попова и многих других, против кого подобные обвинения выдвигаются, в затем на них пытаются совершить покушение. К сожалению, мы понимаем, что и Владлен Татарский, и Дарья Дугина, и Жога, и Моторола были такими целями, и против них также выдвигались подобного рода обвинения», — отметил политолог.

Также, по словам Семеновского, абсурдные действия Киева могли стать своего рода ответом на требование арестовать главу СБУ Василия Малюка за пособничество теракту в «Крокус Сити Холле», которое МИД России накануне выдвинул украинским властям.

«В конечном счете, в День дурака можно было чего угодно ожидать, в том числе и вот этой очередной демонстрации сути украинского режима», — заключил политолог.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Симоньян считает новые обвинения Киева в свой адрес подготовкой очередного покушения на ее жизнь.

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