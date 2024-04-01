«Готовится покушение»: Симоньян объяснила новые обвинения Киева против нее

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 5 351 0

Симоньян: Киев готовит общественную поддержку моей ликвидации

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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СБУ обвинила российского медиаменеджера по четырем новым статьям, в том числе о геноциде.

Киев готовит новое покушение на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян. Именно этим объясняются новые обвинения, выдвинутые против нее Службой безопасности Украины (СБУ). Такое мнение озвучила сама медиаменеджер в комментарии 5-tv.ru.

Она напомнила, что за последние два года на нее было совершено несколько покушений. Очередное готовится сейчас, уверена Симоньян.

«Конечно, выглядит как-то несимпатично просто взять и убить журналиста, многодетную мать. А если представить это так, что убили человека, призывавшего к убийству украинских детей и осуществлявшего геноцид, то вроде посимпатичнее с их точки зрения. Они готовят общественную поддержку моей ликвидации, вот и все», — заявила журналистка.

Симоньян призналась, что поначалу сочла сообщения о новых обвинениях Украины против нее первоапрельской шуткой. Однако информация оказалось опубликованной на всех информационных ресурсах СБУ, что не очень похоже на розыгрыш.

«Я думаю, это вызвано тем, что готовится какое-то опять покушение, и они заранее трамбуют почву для того, чтобы это выглядело „расплатой“, а не просто очередным зверским терактом, которые они уже осуществляли не раз», — отметила главред RT.

Ранее в этот день стало известно, что СБУ выдвинула Симоньян новые обвинения по четырем статьям: о геноциде, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, пропаганде войны и оправдании спецоперации. Также медиаменеджера обвинили в публичных призывах к массовому убийству детей в декабре 2023 года.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала новые обвинения Киева в адрес Симоньян «идиотической новостью».

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