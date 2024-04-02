В Венгрии объявили Байдена «персоной нон грата»

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 13 0

Консерваторы в Венгрии объявили Байдена персоной нон грата

В Венгрии объявили Байдена «персоной нон грата»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Cliff Owen / CNP /MediaPun

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Президент США может потеряться на сцене.

Президента США Джо Байдена объявили «персоной нон грата» в Венгрии. Правда, сделали это пока что только в шутку. Такое объявление американскому лидеру вынес Венгерский Центр основных прав, который организует конференцию консервативных политических действий (CPAC) в Будапеште в апреле. Соответствующая запись появилась в соцсетях организаторов мероприятия.

«Основное требование для гостей CPAC в Венгрии — не потеряться на сцене. Джо не был готов выполнить минимальные условия», — написали организаторы.

К посту они прикрепили изображение Байдена с подписью «персона нон грата».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посоветовала министру иностранных дел Германии Анналене Бербок купить карту и учебник истории после ее заявлений о том, что Россия якобы стремится втянуть НАТО в конфликт. Она также порекомендовала главе дипведомства купить жвачку, «чтобы меньше говорила подобной чуши».

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